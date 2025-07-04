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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
734
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2 хв

Росія могла атакувати Кривий Ріг новою ракетою: що відомо про наслідки удару

Атака на Кривий Ріг новим засобом ураження сталася після удару дронами, постраждали рятувальники.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Рятувальники ліквідують пожежу

Рятувальники ліквідують пожежу / © Pexels

У п’ятницю, 4 липня, Кривий Ріг зазнав комбінованої повітряної атаки, під час якої, ймовірно, був застосований «Гром-1е» — гібрид керованої бомби й ракети.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул в ефірі День.LIVE.

Вілкул розповів, що спочатку ворог атакував кількома ударними дронами типу «Шахед», два з яких влучили в об’єкт цивільної інфраструктури. Приблизно через пів години стався повторний удар — із повітряного простору тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Унаслідок другої хвилі обстрілу поранено щонайменше шістьох людей, зокрема двох працівників ДСНС, які працювали на місці після першої атаки. В місті палає масштабна пожежа — через спеку до +50°С на сонці й вітер її складно загасити. До ліквідації залучено всі наявні ресурси, включно з водовозами міськводоканалу.

Як повідомило Повітряне командування «Схід», ціль, ймовірно випущена літаком Су-34, подолала понад 100 км і влучила по Кривому Рогу о 11:38.

«Тип повітряної цілі буде встановлено, після вивчення уламків на місці падіння», — йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що у п’ятницю, 4 липня, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи — місто атакували російські безпілотники. Після вибухів над містом піднявся стовп диму.

Нагадаємо, в ніч проти 4 липня Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по території України — було випущено 550 засобів повітряного нападу, з яких сили ППО знищили 478. Основною ціллю ворога став Київ, який зазнав рекордної атаки дронами. У столиці зафіксували численні влучання, пожежі та різке зростання рівня забруднення повітря.

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