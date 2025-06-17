ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
331
Час на прочитання
2 хв

Атака на Київ: експерт назвав небезпечну зброю, яку могла застосувати РФ

Росія застосовує нову тактику атак — дешеві дрони та касетні снаряди зі смертельними пастками.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Атака РФ на Укаїну

Атака РФ на Укаїну / © ТСН.ua

У нічній атаці на Київ 17 червня Росія використала касетні боєприпаси невстановленого типу.

Про це повідомив авіаційний експерт Валерій Романенко в етері «Radio NV».

За словами фахівця, вибухонебезпечні елементи можуть бути не лише уражаючими — часто це й протипіхотні міни або так звані міни-сюрпризи. Такі елементи розкидаються під час вибуху й можуть виявитися особливо небезпечними для цивільного населення, оскільки маскуються під нешкідливі об’єкти.

«Ці боєприпаси призначені для того, щоб зацікавити людину. А коли вона доторкається — вибух», — пояснив Романенко.

Окрім касетних боєприпасів, Росія значно збільшила кількість атак за допомогою дронів типу «Шахед», які масово виробляють через їх дешевизну. Як зазначає експерт, 90% таких БПЛА українські сили збивають, але якщо летіло 500 — 50 долітають.

«Росія робить ставку на дешеву масову зброю. Це іранська технологія, яку вже передали Північній Кореї. Із великою ймовірністю дрони, виготовлені там, повернуться назад у РФ», — додав він.

Таким чином, РФ змінює тактику повітряних атак, переходячи до великомасштабного використання безпілотників і касетної зброї. Експерт застерігає: це створює нові виклики для систем ППО та рятувальників, а також підвищує загрозу для цивільного населення.

Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Київ зазнав однієї з найпотужніших атак з боку Росії: ворог випустив по столиці 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки в Солом’янському та Дарницькому районах, де було знищено десятки квартир, авто і частину інфраструктури.

На місцях трагедії працюють рятувальники, комунальні служби та керівництво районів, допомагаючи людям розбирати завали й відновлювати елементарні умови для життя.

Характер руйнувань свідчить про прицільний обстріл саме житлової забудови: ракети влучали у верхні поверхи будинків і пробивали до підвалів.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie