Атака на Київ: експерт назвав небезпечну зброю, яку могла застосувати РФ

Атака РФ на Укаїну / © ТСН.ua

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У нічній атаці на Київ 17 червня Росія використала касетні боєприпаси невстановленого типу.

Про це повідомив авіаційний експерт Валерій Романенко в етері «Radio NV».

За словами фахівця, вибухонебезпечні елементи можуть бути не лише уражаючими — часто це й протипіхотні міни або так звані міни-сюрпризи. Такі елементи розкидаються під час вибуху й можуть виявитися особливо небезпечними для цивільного населення, оскільки маскуються під нешкідливі об’єкти.

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«Ці боєприпаси призначені для того, щоб зацікавити людину. А коли вона доторкається — вибух», — пояснив Романенко.

Окрім касетних боєприпасів, Росія значно збільшила кількість атак за допомогою дронів типу «Шахед», які масово виробляють через їх дешевизну. Як зазначає експерт, 90% таких БПЛА українські сили збивають, але якщо летіло 500 — 50 долітають.

«Росія робить ставку на дешеву масову зброю. Це іранська технологія, яку вже передали Північній Кореї. Із великою ймовірністю дрони, виготовлені там, повернуться назад у РФ», — додав він.

Таким чином, РФ змінює тактику повітряних атак, переходячи до великомасштабного використання безпілотників і касетної зброї. Експерт застерігає: це створює нові виклики для систем ППО та рятувальників, а також підвищує загрозу для цивільного населення.

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Нагадаємо, у ніч проти 17 червня Київ зазнав однієї з найпотужніших атак з боку Росії: ворог випустив по столиці 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Найбільших руйнувань зазнали житлові будинки в Солом’янському та Дарницькому районах, де було знищено десятки квартир, авто і частину інфраструктури.

На місцях трагедії працюють рятувальники, комунальні служби та керівництво районів, допомагаючи людям розбирати завали й відновлювати елементарні умови для життя.

Характер руйнувань свідчить про прицільний обстріл саме житлової забудови: ракети влучали у верхні поверхи будинків і пробивали до підвалів.

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