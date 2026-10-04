Росія може берегти балістичні ракети на зиму: аналітик пояснив, чого чекати

Ракета / © ТСН.ua

Реклама

Росія могла свідомо скоротити застосування балістичних ракет по Україні, щоб накопичити їх для атак узимку.

Таку думку в коментарі Укрінформу висловив стратегічний аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Патрік Болдер.

Реклама

За його словами, під час нинішніх атак російські війська дедалі активніше застосовують реактивні безпілотники "Герань-4" та "Герань-5".

Реклама

Болдер зазначив, що ефективність перехоплення таких дронів Україною поступово зростає і, за його оцінкою, вже перевищує 50%. Водночас кількість балістичних ракет, які Росія використовує під час ударів, зараз нижча, ніж раніше.

На думку аналітика, це може означати, що Москва поки робить ставку на реактивні дрони, а запас балістики зберігає для подальшого використання взимку.

Які загрози можуть виникнути взимку

Болдер попередив, що ризики взимку стосуються не лише електропостачання.

Реклама

За його словами, проблеми можуть виникнути також у роботі систем очищення води та каналізації, а ще з електропостачанням підприємств оборонно-промислового комплексу.

Аналітик вважає, що російські удари по цивільній інфраструктурі можуть бути частиною спроби виснажити українську економіку та посилити тиск на населення.

Окремо Болдер звернув увагу на розвиток українських балістичних систем. На його думку, такі технології можуть бути корисними не лише для ударів по російських пускових установках, а й для створення власних ракет-перехоплювачів.

Втім, ключовим викликом він назвав масштабування виробництва таких систем до необхідних обсягів.

Реклама

Раніше ТСН.ua. зібрав всі деталі про стан мостів у Києві після ударів, затори й наслідки ворожих атак.

Новини партнерів

Новини партнерів