Росія може готувати наступ на Херсон під прикриттям перемир’я: що помітили військові ЗСУ

Армія РФ / © Associated Press

Реклама

Російські війська можуть використати гуманітарне перемир’я на Херсонщині для підготовки нового масштабного наступу. Українські військові повідомляють про активне перекидання техніки, накопичення озброєння та облаштування позицій на окупованому лівобережжі Дніпра.

Про це пише Bild із посиланням на українських військовослужбовців, які стверджують, що бачили відповідні кадри з розвідувальних безпілотників.

Реклама

За їхніми припущеннями, Росія може розпочати наступ одразу після завершення режиму тиші 1 листопада.

Реклама

Росія накопичує техніку та озброєння біля Херсона

За словами одного зі співрозмовників видання, російські вантажівки КамАЗ із бойовими групами постійно переміщуються окупованою територією. Водночас промислову зону Каховки вкривають антидроновими сітками, ймовірно, для захисту техніки від українських безпілотників.

Українські військові припускають, що окупанти готують позиції вздовж приблизно 100-кілометрової ділянки Дніпра, створюючи передумови для можливого наступу.

Про значну кількість російських військових вантажівок повідомляють також жителі окупованої Голої Пристані, розташованої приблизно за 14 кілометрів на південний захід від Херсона.

Особливе занепокоєння викликає ситуація поблизу Раденська, де, за свідченнями українського військового, росіяни накопичують реактивні системи залпового вогню «Град» та укріплюють позиції.

Реклама

«Ліс практично забитий установками „Град“. Ліс вирубують, деревину вивозять, бункери укріплюють. Вони готують щось погане», — розповів боєць.

Інший співрозмовник Bild повідомив, що окупанти також переміщують безпілотники ближче до Дніпра. Він переконаний, що після завершення перемир’я ситуація на Херсонському напрямку погіршиться, і не виключає спроби висадження російського десанту.

Чому під загрозою може опинитися Херсон

Олешки розташовані на окупованому лівому березі Дніпра, приблизно за чотири кілометри від Херсона. Після звільнення обласного центру українськими військами 11 листопада 2022 року річка стала лінією розмежування між українськими та російськими позиціями.

За припущенням співрозмовників видання, росіяни можуть готуватися до спроби форсування Дніпра та повернення контролю над Херсоном.

Реклама

Що відбувається в Олешках під час перемир’я

Тим часом на Херсонщині триває гуманітарне перемир’я, запроваджене для допомоги жителям тимчасово окупованих Олешків.

За інформацією Bild, російська сторона оприлюднила кадри розмінування так званої «дороги смерті» між Олешками та Раденськом. Евакуацію цивільних планують розпочати 31 жовтня.

У місті залишаються приблизно 2000 людей, які потерпають від нестачі продовольства та тривалих атак. Для евакуації необхідно записатися до спеціальних списків, однак через відсутність інтернету не всі жителі знають про таку можливість.

За даними видання, людям також не дозволяють брати з собою домашніх тварин.

Українські військові побоюються, що після завершення гуманітарного перемир’я Росія може різко активізувати бойові дії на Херсонщині. Водночас повідомлення про підготовку масштабного наступу залишаються непідтвердженими.

ISW також попередає про небезпеку

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також попередили, що російська армія може скористатися гуманітарним перемир’ям в Олешках для поповнення і відновлення своїх сил на Херсонщині.

За даними ISW, за дотримання режиму тиші відповідає російське угруповання «Дніпро». 27 жовтня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов зустрівся з його командувачем Михайлом Теплінським. За повідомленням Москви, вони обговорювали застосування безпілотників у регіоні.

Аналітики також звернули увагу на ризики евакуації. За оприлюдненими Fox News документами, жителів Олешків планують 31 жовтня вивезти через російську Анапу до білоруського Гомеля.

Водночас маршрут повернення людей на підконтрольну Україні територію залишається незрозумілим. Невідомо також, чи матимуть евакуйовані можливість вільно ухвалювати рішення без примусу з боку Росії.

Новини партнерів