Росія може готувати нову повітряну кампанію паралельно з наступом на землі – FT

Наслідки атаки по Україні. / © Ігор Клименко

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Росія може готувати нову масштабну повітряну кампанію проти України, яка супроводжуватиме потенційний новий наступ на суходолі.

Про це пише Financial Times, посилаючись на західних аналітиків та українських чиновників.

За словами джерел видання, нещодавній сплеск масованих ракетних і дронових атак може бути початком ширшої стратегії. Російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів минулого тижня — понад 270 — і продовжують накопичувати боєприпаси.

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“Найближчими місяцями ми можемо побачити безліч ракет, які використовуватиме Росія”, — заявив FT аналітик Конрад Музика, директор польської компанії Rochan Consulting, що спеціалізується на військових дослідженнях.

Експерти зазначають, що Москва наразі виробляє ракети та БПЛА швидше, ніж витрачає їх, і це дозволяє їй формувати резерви для масованих ударів.

На тлі таких загроз українська ППО, попри успіхи, залишається вразливою: система потребує безперервного підсилення. Але нині постачання зі США перебувають під політичним тиском, а європейські зусилля не здатні повністю компенсувати відсутність американської допомоги, особливо в сфері протиповітряної оборони.

Раніше про підготовку до нових комбінованих ударів по Україні повідомив ЦПД. У російському інформаційному просторі вже зафіксовані ознаки такої підготовки.

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