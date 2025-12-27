Росія може готувати "Шахеди" для удару по Європі: експерт попередив про небезпечні плани Кремля

Безпілотник / © ТСН

Реклама

Росія продовжує удосконалювати знаряддя вбивства. Окупанти провели глибоку модернізацію дронів-камікадзе типу «Шахед» та вийшли на стабільний рівень виробництва у 3 тисячі одиниць на місяць.

Про це розповів авіаексперт Костянтин Криволап для «24 Каналу».

Як змінилися дрони

За словами експерта, російські інженери не припиняють спроб обійти українську ППО. За останніми даними, модернізація торкнулася практично всіх ключових вузлів безпілотника. Окрім змін у корпусі, ворог значно покращив «начинку».

Реклама

Росіяни покращили не лише корпус, а й електроніку, збільшили бойову частину, замінили двигун, удосконалили GPS-антени, зробивши дрон стабільнішим і стійкішим до українських засобів РЕБ. Також вони почали використовувати нові засоби зв’язку.

Окрему загрозу становлять розвідувальні дрони, які дедалі нахабніше поводяться в українському небі. Експерт наголошує на проблемах у протидії цим «очам» ворога.

«Над Києвом десь 1,5 — 2 години літали розвідувальні дрони, хоча взагалі не повинні були. Їх не знищували, хоча нібито є відповідні засоби. Якби працювала легкомоторна авіація, ці розвідники не літали б так довго — їх би знищили», — сказав Криволап.

Проте експерт стверджує, що попри гучні заяви російської пропаганди про постійне нарощування потужностей, реальність виглядає дещо інакше. Росія справді досягла високого темпу виробництва ще влітку, випускаючи близько 100 смертоносних «пташок» на добу.

Реклама

У червні Росія досягла виробництва 3 тисяч «Шахедів» на місяць тобто близько 100 на добу, обіцяючи збільшити до 4 тисяч у жовтні та 6 тисяч до Нового року, але на останню цифру так і не вийшла.

Це свідчить про те, що ворожий ВПК «вперся» у певну технологічну чи ресурсну межу, яку поки що не може подолати.

Приціл на Європу та ракетний шантаж

Експерт припускає, що нинішнє накопичення дронів та збільшення кількості майданчиків для їх запуску має на меті не лише терор українців. Кремль може готувати ґрунт для масштабніших провокацій.

За словами Криволапа, існує версія, що вони накопичують «Шахеди» для майбутніх атак. Ворог збільшив кількість точок запуску з 6 — 8 до близько 20, і це, мабуть, межа їхніх можливостей. Поки що вони досягли ліміту.

Реклама

Друга версія щодо накопичення «Шахедів» — їх готують для застосування в Європі.

За словами експерта, це може бути елементом гібридної війни та залякуванням Заходу. Паралельно з цим Москва намагається вразити світ новими «аналоговнєт» ракетами, такими як «Іскандер-1000» чи міфічний «Орєшнік».

«Це може бути спробою залякати Європу. Окрім накопичення „Шахедів“, з’явилася інформація про створення балістичної ракети „Іскандер-1000“ з дальністю 850 — 1000 кілометрів замість 500 кілометрів, але технічно нічого нового там не сталося», — зауважив Криволап.

Фахівець пояснює, що за гучними назвами часто ховаються старі радянські проекти або незначні модифікації вже відомої зброї.

Реклама

«Це той самий „Іскандер-М“, який спочатку проєктувався на дальність 850 — 1000 кілометрів. Аналогічно північнокорейська КН-23 (копія „Іскандера“) літає на 850 кілометрів, й українська ракета „Сапсан“ також проєктувалася на 800 — 1000 кілометрів», — зауважив фахівець.

Щодо розміщення нової зброї в Білорусі, то тут ситуація виглядає ще більш сумнівною. Експерт вважає це черговим витком інформаційно-психологічної операції.

«Третя спроба залякати європейців — заяви про розміщення „Орєшніка“ в Білорусі, причому спочатку одного, потім 10. Можливо, є якісь „підземні комунікації“. Ніхто не бачив жодних підтверджень, що „Орєшнік“ фізично існує», — зазначив Криволап.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив тривожну заяву про ракети «Орешнік» у Білорусі. Він переконаний, що це створює небезпечний прецедент для світової безпеки. Україна вже готує спільну відповідь на ці дії разом з міжнародними партнерами.

Реклама

За його словами, Київ має точну інформацію про те, де саме у Білорусі Росія розміщує «Орешніки». Україна передала ці дані західним партнерам. Зеленський наголосив, що знищити ці ракети звичайними дронами неможливо, тому ключовий метод боротьби — це економічний тиск на виробництво.