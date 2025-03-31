Росія може невеликими силами влаштувати серйозні проблеми для НАТО — військовий оглядач

РФ може атакувати НАТО / © ТСН.ua

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Росія має можливості підірвати "стовпи" НАТО, тому вона несе реальну загрозу для країн Європи.

Таку думку висловив воєнний оглядач Василь Пехньо.

"Я завжди наполягаю на тому, що тільки росіяни й українці розуміють, що таке нинішня сучасна технологічна війна, що таке дрони, як взагалі виглядає війна, що танк зараз немає такої спроможності та небезпеки, яку має дрон, наприклад, на передовій. Що наші бійці, наприклад, зараз реально доповідають з передової, що війна перейшла на перебування у норах. Бути на окопі безпечніше, ніж вийти із нього або заходити у нього", - заявив Пехньо.

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Він зазначив, що інші країни світу не готові до такої війни і не розуміють, як готувати свої війська до подібного протистояння.

"Тому росіяни, навіть якщо вони кілька своїх безпілотних підрозділів, добре навчених на українській війні, направлять десь для атак на Сувальському перешийку чи у країни Балтії, то це вже буде дуже серйозна проблема для наших європейських друзів і партнерів", - сказав він.

Крім того, експерт нагадав, що Росія постійно продовжує свої гібридні атаки проти європейців. Начальник Генштабу РФ Герасімов дуже добре відточив механізми реалізації подібних загроз.

"Про що йдеться. У російській військовій доктрині одна фізична дія, скажімо, обстріл або якась атака має супроводжуватися чотирма некінетичними, нефізичними діями, тобто інформаційними атаками. Це може бути кібератака, це може бути розповсюдження якоїсь інформації, яка є постправдою або взагалі не відповідає дійсності або формує реальність. Це можуть бути будь-які інші дипломатичні виходи в організаціях типу ООН і тому подібними речами. Тому гібридну війну ніхто не скасовував. А ми зараз бачимо, що на дні Балтійського моря за останні пів року відбуваються дивовижні розрізання, пошкодження кабелів інтернет-зв'язку, кабелів, які забезпечують енергетичне живлення. Чи це не є початок війни? Я думаю, що це пряма вказівка, пряме відсилання до того, що, власне, загроза для країн Європи є. І тут же головне питання не піти й завоювати до Ла-Маншу аж. А головне питання - зламати стійкість партнерів і зламати стійкість НАТО, підірвати його, скажімо так, стовпи, і на це всі, як на мене, спроможності у росіян є", - вважає воєнний оглядач.

Раніше повідомлялося, що Румунія збільшить кількість кораблів у Чорному морі для посилення ролі НАТО.

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