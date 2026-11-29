Андрій Білецький

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Україна не повинна погоджуватися на виведення військ із неокупованої частини Донбасу в межах мирних переговорів.

Про це командир Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький розповів в інтерв’ю The Washington Post.

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За його словами, відведення українських підрозділів із Донбасу було б «неприйнятним» рішенням.

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«Це стало б цілковитим крахом для президента — він це чудово розуміє — для уряду і для самоусвідомлення українців… Якщо ми відступимо, просто кинувши людей і землю напризволяще, це стане моральним зламом для всієї нації. Україна не може погодитися на здачу Донбасу», — заявив військовий.

Білецький вважає, що найбільш реалістичним варіантом завершення активної фази війни могло б стати замороження бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту.

Він також звернув увагу на результати контрнаступальної операції «Вівальді». За словами генерала, інституційні зміни, які допомогли досягти успіху під час цієї операції, необхідно впроваджувати в усіх підрозділах українського війська.

На його думку, такі реформи та подальші контрнаступальні дії можуть забезпечити Україні додаткові переваги під час переговорів.

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«Коли через п’ять-шість місяців стане очевидно, що Росія не тільки не наблизилася до встановлення повного контролю над Донбасом, а й втрачає позиції, тоді можна буде серйозно розглянути питання про зупинку по лінії фронту… Ми маємо змусити росіян усвідомити, що їхня мета, яку вони вже звузили, є недосяжною», — зазначив він.

Окремо журналісти запитали Білецького про можливі президентські амбіції. У відповідь командир Третього армійського корпусу заявив, що під час війни, коли країна бореться за власне виживання, думки про політичну кар’єру є недоречними.

Натомість він наголосив, що наразі зосереджений на реформуванні української армії та посиленні її спроможностей.

«Навіть якби війна припинилася, я хотів би й надалі брати в цьому участь, оскільки армія буде головною державотворчою опорою країни протягом наступних 50 років», — сказав Білецький.

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Раніше повідомлялося, що українські захисники завдали прицільного удару по одному з ключових центрів підготовки російських операторів БпЛА в окупованому Бердянську.

Ми раніше інформували, що росіяни на Гуляйпільському напрямку намагаються створити умови для оточення Запоріжжя та перерізання логістики міста через Дніпро.

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