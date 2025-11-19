Росія може прорвати східний фланг НАТО: що обговорювали на закритій зустрічі Альянсу

НАТО / © Associated Press

Реклама

Європейські військові, дипломати та представники оборонної галузі на закритій конференції у Вільнюсі висловили серйозну стурбованість: у разі нападу Росія може досягти військового успіху проти країн східного флангу НАТО.

Як повідомляє BILD, учасники зустрічі зазначили, що питання не в тому, чи Росія нападе на НАТО, а коли це може статися.

“Щодня, поки Україна продовжує боротися, вона виграє нам час”, — заявив один із військових.

Реклама

Головною загрозою експерти називають швидку мобілізацію російської економіки на воєнні рейки. Представниця оборонного відомства зазначила, що Росія “дуже успішно” перейшла на економіку воєнного часу, тоді як західна промисловість залишається повільною і орієнтованою на якість, а не кількість.

За оцінками, ефективність російського оборонного бюджету значно перевищує західні витрати.

“Один мільярд євро російського бюджету еквівалентний десяти мільярдам на Заході. Багато високотехнологічних озброєнь на Заході надійдуть лише через роки після потенційного російського нападу”, — зазначив один із експертів.

Також учасники конференції висловили побоювання щодо можливої недостатньої підтримки з боку США. Один із західних дипломатів повідомив:

Реклама

“У Вашингтоні нам чітко дають зрозуміти, що ми надані самі собі. Зараз увага США зосереджена на Китаї. Росія — наша проблема. Не чекайте нас”.

Раніше міністр оборони Німеччини заявив, що Росія може відновити сили для атаки на країну-члена НАТО вже з 2028 року.