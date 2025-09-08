Безпілотник Shahed / © reuters.com

Росія має значні запаси безпілотників та ракет, що дозволяє їй щоденно завдавати масованих ударів по українських містах і селах.

Про це в етері Еспресо заявив генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

«Росія вибрала стратегію масштабування кількості безпілотників і ракет. Вона їх накопичує. Кожен день вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів „шахедів“. Це і власне виробництво, і те, що вона отримує з Китаю, Ірану та частково з Північної Кореї», — зазначив він.

За його словами, Кремль наразі має великий запас озброєнь, аби «щоденно завдавати стратегічних ударів по більшості стратегічних об’єктів та, найголовніше, по містах і селах України».

Маломуж також наголосив, що диктатор Путін намагається змусити українців вимагати від влади поступок.

«Він намагався зробити це через Дональда Трампа, тиснучи на європейців та президента Зеленського, щоб ми віддали частину територій. Але ця стратегія провалилася. І цей провал, який він визнав у Пекіні, тепер намагається компенсувати війною», — сказав генерал.

За його словами, під «миром» Путін розуміє окупацію й добровільний відступ України з ряду позицій.

«Тепер він робить ставку на удари по мирних громадянах, найбільш незахищених, а також по інфраструктурі та енергетичних об’єктах восени. Окрім цього, Кремль готує нові наступальні операції на фронті. Сьогодні вже накопичені нові резерви — близько 252 тисяч військових. Це означає комплексні удари по населенню та об’єктах енергетики, які впливатимуть на життя українців восени та взимку», — підсумував Маломуж.

Раніше повідомлялося, що Росія посилює атаки дронів, встановлюючи нові рекорди майже щомісяця за кількістю випущеної зброї.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 7 вересня Росія здійснила наймасштабніший повітряний удар по Україні від початку повномасштабного вторгнення.