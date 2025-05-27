Росія може виграти війну лише за однієї умови — в ISW пояснили, якої саме

Росія може виграти війну лише за однієї умови. / © Associated Press

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Росія розуміє, що її єдиний шанс перемогти у війні — це залишити Україну без підтримки союзників.

Про це йдеться в новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

У документі підкреслюється, що Кремль зосередився на когнітивній війні — спробах вплинути на громадську думку в країнах Заходу, аби ті відмовилися від подальшої військової допомоги Україні.

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У ISW вважають, що саме з цим пов’язані заяви речника Кремля Дмитра Пєскова, який розкритикував слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про скасування обмежень на дальність застосування західної зброї. Мерц 26 травня заявив, що США, Велика Британія, Франція та Німеччина більше не накладають жодних обмежень щодо використання Україною далекобійної зброї проти російських цілей.

Пєсков назвав це “небезпечним” кроком, який “суперечить мирному врегулюванню”. Тим часом російські мілблогери та прокремлівські ресурси закликають до відповіді й стверджують, що Росія “досягне перемоги військовим шляхом”.

В ISW зазначають, що ці заяви — частина стратегії тиску на західні уряди. Президент РФ Володимир Путін неодноразово заявляв, що припинення допомоги Україні має стати умовою для мирних переговорів.

У звіті наголошується, що саме західна військова підтримка є критично важливою для обороноздатності України. Дозвіл на удари по військових об’єктах у глибині РФ, на думку ISW, здатен серйозно вплинути на можливості Кремля вести дальні масовані атаки по українських містах.

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Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадження нових санкцій проти Російської Федерації вже цього тижня.