Росія може взяти Покровськ: Путін кидає все на захоплення міста, але дорого за це заплатить - ISW

Покровськ. / © Новини "Капрі"

Війська Російської Федерації, швидше за все, захоплять Покровськ і Мирноград у Донецькій області. Однак для цього окупантам знадобиться більше часу і вони зазнають більших втрат, ніж якби військове командування Росії зосередило на цьому напрямку більше ресурсів з інших ділянок фронту.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики зауважують, що військове командування РФ вирішило одночасно вести кілька наступальних операцій по всьому театру військових дій. Зокрема, у Харківській області біля Вовчанська і Куп’янська, на північному сході від фортечного поясу на Донеччині, поблизу прикордонного стику Донецьк-Дніпропетровськ-Запорізька область тощо.

В ISW зауважують, що російські війська протягом більшої частини війни намагалися підтримувати одночасні наступальні операції на напрямках, що не підтримують одне одного. Постійне виділення Росією людських ресурсів та сил на різні напрямки та виснажливе просування, замість того, щоб пріоритезувати ресурси на Покровському напрямку, продовжить кампанію ворога із захоплення Покровська.

“Російське військове командування довело готовність миритися зі значними втратами та часом, необхідним для таких кампаній. Також РФ може побоюватися, що зменшення присутності її військ або темпів наступальних операцій будь-де на театрі військових дій може дати українським силам можливість досягти успіхів або передислокувати сили до інших місць”, - йдеться у звіті Інституту.

Американські фахівці вважають, що, ймовірно, Росія також прагне підтримувати видимість того, що її армія досягає значних успіхів на всьому театрі військових дій. Однак суперечить реальності поля бою.

Окрім того, додають в ISW, передислокація окупаційних сил і засобів з деяких ділянок фронту в масштабах, необхідних для швидкого зруйнування української «кишені» на Покровському напрямку, підірвала б цей російський наратив.

Нагадаємо, Foreign Affair пише про те, що Володимир Путін на рік відстав від графіка захоплення Покровська, адже планувала увійти до міста до листопада 2024 року. Незважаючи на значну перевагу в кількості, росіяни не змогли швидко прорвати оборону. ЗСУ щомісяця знищують понад 20 тисяч окупантів.

За даними ЗСУ, наразі в Покровську перебуває понад 300 росіян. Протягом останніх днів окупанти активізували зусилля з проникнення до міста на легкій техніці через південні околиці. Зокрема, вони скористалися густим туманом, аби прориватися до міста.