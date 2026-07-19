Росія може знову атакувати ракетами: влада виступила з терміновим попередженням

Повітряна небезпека / © ТСН

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Голова Одеської ОВА Олег Кіпер попередив жителів області про високу ймовірність застосування Росією ракет.

Він закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та негайно пройти до укриттів.

«Прошу бути уважними до сигналів повітряної тривоги! Висока ймовірність застосування ворожих ракет по Одещині. Перебувайте в укритті!» — заявив Кіпер.

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Жителям області рекомендують залишатися в безпечних місцях до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

Водночас у Повітряних Силах України повідомили, що було зафіксовано пуски ракет Х-22 з Чорного моря в напрямку Одещини/Миколаївщини.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 19 липня атакували Україну 125 БпЛА, а також 41 ракетою повітряного та наземного базування різних типів. Основним напрямком удару став Київ.

Раніше ми повідомляли, що Росія посилює удари по Одесі та області, застосовуючи реактивні дрони, ракети, балістику й тактичну авіацію. Під прицілом опиняються житлові квартали, історична частина міста, а також портова та припортова інфраструктура, від якої залежить робота українського морського коридору.

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