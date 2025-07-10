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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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23
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Росія на Покровському напрямку проводить один штурм, який розтягнутий у часі — ОСУВ «Хортиця»

Російські війська активізували спроби обійти Покровсько-Мирноградську агломерацію з боку Мирнограда.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Російські війська намагаються обійти Покровсько-Мирноградську агломерацію зі східного боку — з боку Мирнограда.

Про це в етері Еспресо заявив речник ОСУВ «Хортиця» Віктор Трегубов.

«Інтенсивність боїв там найвища на лінії фронту. За минулу добу — 67 бойових зіткнень, це дуже багато. Якщо взимку росіяни хотіли обійти Покровсько-Мирноградську агломерацію з заходу і зазнали доволі жорсткої поразки, то зараз вони намагаються обходити її зі сходу, з Мирноградського боку. Там їм легше коштом того, що там менше населених пунктів, вони задіяли велику кількість сил і засобів і намагаються проходити на північ від траси „Покровськ — Костянтинівка“, щоб мати вихід на обхід Покровська з боку Мирнограда або мати вихід безпосередньо на Костянтинівку», — пояснив він.

Трегубов зазначив, що українські сили зараз намагаються зупинити ворога на цьому напрямку.

«Там усе, що в них є — 110 тисяч особового складу тільки, плюс один із небагатьох напрямків, де досі обмежено застосовується важка техніка — більш ніж на інших напрямках, її стало набагато менше, ніж раніше, а тут її ще обережно використовують», — сказав речник.

За його словами, тактика росіян залишається незмінною протягом усього року.

«Дуже широке використання БПЛА всіх типів, штурми за допомогою легкої техніки і ця інфільтрація піхотних підрозділів — намагання проникнути за лінію українських сил, зачепитися десь, в якомусь населеному пункті, в якійсь будівлі і підтягувати сили. Себто фактично весь час триває один розтягнутий у часі штурм малими піхотними групами. Вони самі малі, але просто йдуть постійно», — підсумував Трегубов.

Раніше повідомлялося, що Росія зібрала на Покровському напрямку понад 100 тисяч військових.

Ми раніше інформували, що Росія змінює тактику і хоче по іншому оточити Покровськ.

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