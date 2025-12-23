Росія накопичувала зброю місяцями: що стоїть за нічними ударами по Україні

Ігор Романенко

23 грудня 2025 року Росія здійснила масовану атаку по території України, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок ударів постраждала енергетична система країни.

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та засновник БФ “Закриємо небо України” Ігор Романенко, в інтерв’ю 24 Каналу заявив, що ці атаки свідчать: переговорні процеси, які зараз ведуться, не відображають реальних намірів Кремля щодо миру.

Чому атака сталася саме зараз

Романенко пояснив, що Росія і далі намагається захопити якомога більше українських територій та наносить удари по наземних об’єктах.

“Була певна пауза в масованих ударах, але росіяни використали цей час для накопичення зброї з цинічним підходом”, — зазначив він.

За його словами, окупанти, ймовірно, чекали на сильні морози, щоб завдати максимального удару по українській енергетиці. Попри пропозиції Європи тимчасово припинити бойові дії на період різдвяних свят, Кремль діє за власним планом.

“Скоріш за все, Путін використає свята, щоб завдати якомога більше ударів. Ми вже бачимо, що Росія не лише розосереджено б’є по об’єктах, а й концентрує удари на окремих регіонах”, — підкреслив Романенко.

Що робити Україні

Експерт наголосив на необхідності посилювати українську ППО та протиракетну оборону, а також формувати ініціативи на базі територіальних громад для протиповітряного захисту.

“Громадяни повинні залишатися пильними, дотримуватися алгоритмів дій під час сигналу тривоги та продовжувати захищати країну”, — додав він.

Нагадаємо, вранці 23 грудня Київ атакували російські дрони. Сталося падіння уламків біля житлового будинку у Святошинському районі, де на рівні п’ятого поверху вибито вікна. Наразі відомо про п’ятьох постраждалих, серед яких 16-річна дитина.