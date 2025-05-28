Росія накопичує ракети, але не використовує: експерт пояснив дивну стратегію

Ракетний удар / © ТСН.ua

Реклама

Попри активне нарощування ракетного арсеналу, Росія здійснює поодинокі масовані атаки по Україні. Така тенденція може свідчити або про переоцінку масштабів виробництва, або про іншу стратегію ведення війни.

Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков в інтерв’ю «Фабриці новин».

Коментуючи повідомлення про прибуття на аеродром «Енгельс-2» літака Іл-76 з можливим вантажем крилатих ракет Х-101/555, Катков зауважив, що ці сигнали можуть свідчити про підготовку нових ударів, однак наголосив:

Реклама

«Загалом потрібно розуміти, що у ворога є можливість завдавання ракетних ударів по Україні».

Водночас експерт звертає увагу на статистику використання крилатих ракет протягом останніх місяців. За його словами, масовані обстріли є радше винятком, ніж системною практикою.

«Щодо крилатих ракет, то попри те, що була масштабна комбінована атака з використанням крилатих ракет, тим паче вони використовувались два дні поспіль… Але це була єдина атака за місяць. Попередня була ще у 20-х числах квітня. А до цього була одна атака у березні, а до цього — одна атака у лютому», — зазначив експерт.

Катков також розмірковує над тим, чому існує розрив між наявною інформацією про обсяги виробництва ракет у Росії та фактичними обстрілами. Він припускає, що РФ може навмисно утримуватись від масштабного застосування озброєнь, накопичуючи їх для потенційно більш масштабних кампаній.

Реклама

«Мені дуже хочеться, напевно, вірити, я сказав би так, що оцінка виробництва крилатих ракет ворогом… Реально не корелюється з кількістю використаних ракет. Є така інформація, що ворог виробляє 150 ракет різних типів. Приблизно 50 з них — це Х-101 — крилаті ракети повітряного базування. Але ворог не використовує стільки. І чому так відбувається? От є парадигма — накопичує велику кількість ракет», — розповів він.

За словами експерта, російська тактика вже давно полягає у накопиченні великого запасу озброєнь. Він припускає, що російське керівництво свідомо обмежує кількість запусків або ж фізично не має спроможності реалізувати повний залп.

«Можливо, я дуже хотів би сподіватися на те, що це просто через те, що наші оцінки російського виробництва завищені. І це, мені здається, трохи правильніше, тому що краще вважати, що ворог сильніший, ніж сподіватися на те, що нічого не буде. Але об’єктивно — не корелюється. Можливо, ворог не може запускати таку кількість ракет одночасно, звісно, але є така ситуація», — сказав він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія в ніч проти 26 травня атакувала Україну крилатими ракетами та безпілотниками.

Реклама