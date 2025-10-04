Росія накопичує ракети і чекає на слушний момент для найпотужніших атак: в ISW назвали цілі Кремля

Володимир Путін. / © ТСН.ua

Цілком ймовірно, що агресорка Росія накопичувала балістичні та крилаті ракети протягом вересня для проведення кількох масштабних ударів безпілотниками та ракетами.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські фахівці наголошують, що росіяни не регулярно запускають ракети під час нічних ударних атак проти України.

“Російські війська, схоже, накопичують балістичні та крилаті ракети майже щодня, а потім запускають велику їх кількість разом із великою кількістю безпілотників, що, ймовірно, перевантажить українські системи ППО”, - йдеться у звіті.

В ISW вважають примітним те, що у вересня армія РФ здійснила лише чотири нічні удари, що містили понад 10 ракет та здійснила одну нічну атаку, що містила понад 40 ракет, приблизно кожні два тижні від кінця серпня 2025-го. Це, вважають в Інституту, підкреслює нещодавню тенденцію Росії періодично проводити кілька великих комбінованих ударів між найпослідовнішими, меншими ударами безпілотників.

Російські війська продовжують використовувати більше крилатих і менше балістичних ракет у своїх комбінованих ударах. Ймовірно, загарбники продовжують покладатися на балістичні ракети для здійснення точкових ударів по конкретних цілях, одночасно використовуючи дрони та крилаті ракети для подолання української протиповітряної оборони.

“Українські системи ППО Patriot залишаються єдиними системами ППО, здатними збивати російські балістичні ракети. Росіяни можуть цілеспрямовано цілитися в міста та енергетичну інфраструктуру, які активно не захищаються українськими системами Patriot, щоб збільшити шанси на успішне враження Росії від цільових ударів”, - наголошують в ISW.

Також, додали американські аналітики, війська Росії, ймовірно, використовують модернізації своїх балістичних ракет для покращення їхньої здатності проникати крізь українські системи ППО.

Нагадаємо, вночі проти 3 жовтня РФ завдала найбільшого удару по газовій інфраструктурі від початку повномасштабного вторгнення. Під прицілом росіян опинилися потужності в Харківській і Полтавській областях. Загалом було випущено 35 ракет, зокрема балістичних, та 60 дронів. Вдалося збити лише частину повітряних цілей.

Зауважимо, The Washington Post писало про те, що РФ, поповнивши запаси безпілотників, посилює свої атаки на українську енергетику. Після удару по Трипільській ТЕС експерти попереджали, що зараз найбільшу вразливість становить газова інфраструктура, яка складається з тисяч розкиданих об’єктів — від видобутку до розподілу.