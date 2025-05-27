Росія накопичує сили у Курській області: чи є загроза наступу

Курськ. / © ТСН.ua

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Агресорка РФ накопичує свої сили у Курській області та намагається малими групами проникати на територію України. Зокрема, на територію Сумщини.

Як заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

За словами Мисника, російська армія має певні накопичення на території Курщини. Загарбники намагаються розширювати зону активних бойових дій. Своєю чергою, ЗСУ знищують росіян та не дають їм просуватися в глиб території України.

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"Вони мають накопичення певні на території Курської області та прагнуть розширювати зону активних бойових дій, заходити малими групами піхоти на нашу територію. Сили оборони максимально знищують ворога, не дають їм просуватися в глиб території" - розповів військовий.

На територію Сумської області заходять російські ДРГ. Однак ЗСУ мають достатньо технічних засобів, повітряних засобів, щоб своєчасно виявляти такі групи та знищувати їх.

“Ворог все одно на різних напрямках намагається здійснювати своєрідну розвідку боєм, щоб промацувати нашу оборону, виявляти позиції, щоб надалі теж застосовувати зі свого боку артилерію або авіаудари" - розповів Мисник.

Як повідомляв речник ДПСУ Андрій Демченко, відбувається активність росіян на Сумщині. Останнім часом армія РФ почала розширювати зону застосування тактики малих штурмових груп на цій ділянці фронту. Найбільш активно такі групи загарбників діють у напрямку Басівки та Журавки.

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Зауважимо, за інформацією керівника Сумської ОВА Олега Григорова, станом на 26 травня під контролем РФ перебувають Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотинської громади. Мешканці цих сіл були евакуйовані, а загрози для цивільного населення немає.

Тим часом The Military Watch повідомляє, що Збройні сили РФ перекинули близько 50 тис. військовослужбовців з Курської області до Харківського регіону України.

Дата публікації 12:02, 27.05.25 Кількість переглядів 57 Десятки тисяч військ ворога вже на кордоні! Харків в очікування наступу вже за кілька днів