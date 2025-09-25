Росія накопичує війська біля Херсона: ISW відповів, чи готується новий наступ

Збройні сили України / © Associated Press

Російські війська продовжують виснажливі атаки на Покровському напрямку та концентрують сили для можливих штурмів на Херсонщині.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація на різних напрямках

Сумщина. 24 вересня окупанти намагалися просунутися, але без успіху. За даними російських джерел, підрозділи 810-ї морської піхотної бригади перекинули для штурму Кіндратівки, не давши військовим часу на відпочинок.

Харківщина. На півночі області та в районі Великого Бурлука просування також немає.

Куп’янський напрямок. Наступ триває, але підтвердженого прогресу немає.

Лиманський напрямок. Тут, навпаки, вдалося просунутися українським військам.

Сіверський напрямок. Росіяни змогли трохи просунутися, використовуючи тактику невеликих мобільних груп, мотоциклів та навіть тепловізійних плащів, щоб уникати ударів дронів. За словами українських військових, із похолоданням бої на цьому напрямку можуть лише посилитися.

Костянтинівка — Дружківка. Окупанти мають тактичне просування й активно працюють над логістикою на Краматорському напрямку.

Покровське. Тут ворог веде виснажливі атаки невеликими групами, намагаючись проникати на українські позиції вночі.

Запорізька область. Російські війська просунулися на південний захід від Степногірська та завдають ударів поблизу Кам’янського.

Херсонський напрямок

Найбільше занепокоєння викликає ситуація на Херсонщині. За словами речника Південних оборонних сил полковника Владислава Волошина, росіяни накопичують війська та перегруповуються на лівому березі між річкою Конка, окупованими Олешками та Антонівським мостом. Ймовірна мета — наступ у напрямку Антонівського автомобільного мосту. Водночас ворог активно зміцнює позиції на східному березі області.

Тактичні зміни РФ

З початку серпня 2025 року російські війська змінили підхід: від розвідки та інфільтрації дрібними групами перейшли до атак невеликими штурмовими загонами з масованим використанням безпілотників та артилерії.

Нагадаємо, що 22 вересня у ЗСУ повідомили, що російська армія намагається просунутися до Куп’янська з північного напрямку. Ситуація там схожа на Покровськ, хоча і в меншому масштабі. У російських телеграм-каналах поширюють неправдиві заяви про оточення та захоплення Куп’янська, але ворог не взяв місто.