Росія накопичила 100 тисяч військових: експерт назвав головну ціль наступу

Армія РФ / © Associated Press

Головним пріоритетом наступу РФ залишається Донеччина. За його словами, саме контроль над цим регіоном Кремль розглядає як ключовий фактор у війні проти України.

Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в інтерв’ю OBOZ.UA.

Експерт зазначив, що нині Росія накопичила близько 100 тисяч військових, однак це не означає неминучого стратегічного прориву. Частину цих резервів, за його оцінкою, спрямовують на поповнення поточних втрат на фронті.

“Пріоритетним напрямком наступу номер один буде Донеччина. Бо саме через неї Росія продовжує бойові дії. Якщо вона не захопить і не контролюватиме цей регіон, у самій Росії можуть початися дуже сумні процеси, пов’язані з фактичною поразкою у війні”, — пояснив Жмайло.

Він додав, що Куп’янський напрямок може стати гарячим, але радше як відволікаючий. За його словами, Кремль прагне розтягнути українські сили, щоб послабити оборону на ключових ділянках фронту.

Жмайло також наголосив, що формування нових дивізій є частиною військової реформи РФ, яку розпочали ще 2025 року. Йдеться про комплектування підрозділів за рахунок новобранців, іноземців і примусових контрактів.

Експерт вважає, що для масштабного наступу російська армія має виконати низку тактичних завдань, зокрема оточити Костянтинівсько-Дружківську агломерацію та вийти до Слов’янсько-Краматорського вузла. Водночас ці плани виглядають малореалістичними через економічні проблеми РФ.

За його словами, інфляція у Росії перевищує 20%, бюджет має значний дефіцит, а виплати військовим затримуються. Через це Кремль змушений приховано мобілізувати військових пенсіонерів, правоохоронців, засуджених і людей із кримінальним минулим.

“Наступальні дії навесні, ймовірно, мало чим відрізнятимуться від попередніх гучно анонсованих наступів. Росія продовжить діяти хвилями та намагатиметься виснажити українську оборону”, — підсумував Жмайло.

Раніше заступник керівника Офісу президента Павло Паліса заявив, що за теперішніх темпів просування російській армії знадобиться орієнтовно півтора року, щоб захопити 6 тисяч квадратних кілометрів, які перебувають під контролем України в Донецькій області.

Провали Росії на фронті

Попри концентрацію значних сил, зимова наступальна кампанія не дала російській армії очікуваних результатів. На полі бою окупанти не досягли суттєвих успіхів, натомість активізували масовані удари по енергетичній інфраструктурі та інформаційні кампанії, намагаючись компенсувати відсутність просування.

Через чотири роки після початку повномасштабної війни російська військова стратегія дедалі більше демонструє ознаки виснаження. Попри великі втрати особового складу і техніки, армія РФ так і не змогла реалізувати ключове завдання — повністю захопити Донецьку та Луганську області.

Водночас українська розвідка не фіксує підготовки ворога до нового масштабного наступу на столицю. Раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що найближчим часом Росія не має можливостей для повторної спроби наступу на Київ, а поширені чутки про прорив на цьому напрямку не відповідають реальності.