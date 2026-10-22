Росія накопичила 700 балістичних ракет, а Україні бракує засобів їх збивати: що загрожує містам взимку

Балістична ракета (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Росія накопичила до 700 балістичних ракет, кілька тисяч крилатих ракет і понад 6 тисяч ударних безпілотників різних типів. Такий арсенал становить серйозну загрозу для України напередодні зими, особливо на тлі дефіциту ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Про це повідомляє польське видання Onet із посиланням на дані української розвідки.

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Найбільшу небезпеку становлять російські балістичні ракети «Іскандер-М». За оцінками розвідки, наразі Москва має близько 115 таких ракет, а російська оборонна промисловість здатна виготовляти ще приблизно 65 одиниць щомісяця.

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«Іскандер-М» має дальність польоту до 500 кілометрів і може розвивати швидкість понад 2 км/с. Через такі характеристики його надзвичайно складно перехоплювати. Одним із небагатьох ефективних засобів протидії цим ракетам в українському арсеналі залишаються американські зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Однак саме боєприпасів до цих систем Україні критично бракує. За словами президента Володимира Зеленського, США наразі постачають лише 12 ракет-перехоплювачів Patriot на місяць — приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації Джо Байдена.

Чим загрожують російські запаси ракет узимку

За оцінкою видання, поєднання значних російських запасів балістики з обмеженими можливостями української протиповітряної оборони може створити особливо складну ситуацію в найближчі місяці.

Додатковою загрозою залишається нарощування застосування російських ударних безпілотників, зокрема швидкісних моделей, для перехоплення яких звичайних дронів-перехоплювачів може бути недостатньо.

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Найбільше занепокоєння викликає безпека великих українських міст, зокрема Києва та Одеси. Як зазначає Onet, Росія може намагатися паралізувати їхню життєдіяльність масованими повітряними атаками.

Дефіцит Patriot та масовані удари РФ: що відомо

Раніше стало відомо, що США затримують передавання Україні значної партії ракет-перехоплювачів Patriot, які вже оплатили союзники Києва. За даними Kyiv Independent, міністр оборони США Піт Гегсет не погодив відповідні контракти. Українські посадовці припускають, що затримка може бути політично мотивованою. Станом на 19 жовтня рішення про передавання ракет так і не ухвалили. Водночас президент Володимир Зеленський повідомляв, що США постачають Україні лише 12 перехоплювачів Patriot на місяць.

Крім того, Головне управління розвідки України оприлюднило нові дані про російську аеробалістичну ракету «Кинджал». За інформацією ГУР, вона на 90% уніфікована з балістичною ракетою «Іскандер-М». Росія також розробляє нову модифікацію «Кинджала» з осколково-фугасною бойовою частиною, що, на думку розвідників, може свідчити про проблеми з точністю влучання.

На цьому тлі Москва суттєво скоротила державне замовлення на «Кинджали» 2026 року, перенаправивши виробничі потужності, матеріали та імпортні компоненти на виготовлення балістичних ракет «Іскандер-М».

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Тим часом у ніч проти 22 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Київ балістичними ракетами та ударними безпілотниками. За повідомленнями місцевої влади та прокуратури, загинула щонайменше одна людина, ще 24 постраждали, серед них семеро дітей.

Руйнування зафіксували у шести районах столиці. Зокрема, у Дніпровському районі попередньо зруйновано 13 приватних будинків, а в Печерському пошкоджено станцію швидкої допомоги та шість автомобілів медиків. Також постраждали транспортна інфраструктура, комерційні та нежитлові об'єкти.

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