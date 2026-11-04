Росія накопичила величезний арсенал ракет для ударів по Україні: ГУР розкрило небезпечні масштаби

Армія РФ / © Reuters

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Росія продовжує накопичувати ракети для далекобійних ударів по Україні та нарощує їхнє виробництво попри міжнародні санкції. Станом на жовтень 2026 року окупанти мають до 700 балістичних і кілька тисяч крилатих ракет різних типів.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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За даними розвідки, російський військово-промисловий комплекс здатний виготовляти понад 200 крилатих і балістичних ракет щомісяця, з яких до 110 — балістичні.

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Скільки ракет накопичила Росія

ГУР оприлюднило оцінки запасів та обсягів виробництва основних типів російського ракетного озброєння.

«Іскандер-М» — близько 115 ракет у запасі. Щомісяця Росія виготовляє приблизно 65 одиниць. Водночас триває розробка модернізованого комплексу з прогнозованою дальністю 550–700 км.

РМ-48У для С-400 — до 400 ракет у запасі. Темпи виробництва становлять близько 40 одиниць на місяць.

«Онікс» — понад 600 протикорабельних ракет, зокрема модернізованих версій. За сім місяців виготовлено більш як 55 одиниць. Модернізація передбачає потужнішу бойову частину та збільшену дальність для ударів по наземних цілях.

«Циркон» — понад 120 ракет у запасі. За сім місяців 2026 року Росія виготовила більш як 30 одиниць.

«Калібр» — понад 450 крилатих ракет. Щомісячне виробництво становить близько 29 одиниць.

У розвідці зазначають, що значну частину виготовлених «Калібрів» Росія спрямовує до стратегічного резерву, зокрема для подальшого оснащення своїх флотів.

Що відомо про виробництво Х-101 та «Кинджалів»

Одним із головних засобів російських масованих ударів залишаються крилаті ракети Х-101. План їхнього виробництва перевищує 80 одиниць щомісяця, а окремі підприємства навіть перевиконують встановлені показники.

Водночас ГУР фіксує технічні проблеми з цими ракетами. Зокрема, через дефекти під час сходження з авіаційних носіїв окремі партії доводиться повертати на заводи для ремонту.

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Натомість виробництво аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» тимчасово призупинене через проблеми з точністю.

За даними української розвідки, потужності, які використовували для їхнього виготовлення, росіяни переорієнтували на виробництво інших балістичних ракет.

Таким чином, попри технічні несправності та міжнародні обмеження, Росія зберігає значний ракетний арсенал і продовжує поповнювати його новими боєприпасами.

Російська зброя: останні новини

Крім того, Росія розробила малогабаритну крилату ракету «Філін», яку можна запускати з мобільних наземних установок. За оцінкою авіаційного експерта Анатолія Храпчинського, вона може становити загрозу для українського тилу, зокрема західних областей.

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Особливістю ракети є використання уніфікованих компонентів, що дозволяє здешевити виробництво та швидше нарощувати його масштаби. За словами експерта, «Філін» розробило російське НВО «Молнія». Ракета оснащена малогабаритним двигуном R500 і потенційно може мати підвищену стійкість до засобів радіоелектронної боротьби, хоча це поки не підтверджено.

Росія також нарощує виробництво реактивних безпілотників і намагається масштабувати випуск дешевих засобів ураження. Радник президента Сергій Бескрестнов повідомив, що РФ прагне виробляти десятки тисяч таких апаратів щороку, залучаючи кілька конструкторських бюро та численні підприємства. За його словами, розосередження виробництва має ускладнити знищення російських потужностей українськими ударами.

У Європі зростає занепокоєння через можливе використання Росією ударних безпілотників поблизу країн НАТО. Серед потенційних загроз називають російський дрон «Гербера», дальність польоту якого може сягати 600 км, а швидкість — 160 км/год.

Водночас окупанти почали оснащувати нову модифікацію «Гербера-2» бойовою частиною масою 10 кг та окремим баком із запалювальною сумішшю. Це може збільшити руйнівну дію дрона та спричиняти пожежі після влучання.

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