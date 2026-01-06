Росія намагається прорватися до передмістя Запоріжжя: чи є загроза для обласного центру

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Реклама

Російські окупаційні війська не полишають спроб наблизитися до околиць Запоріжжя. Ворог уже здійснив поодинокі спроби зайти безпосередньо до селища Малокатеринівка (Кушугумська громада), яке фактично є південним передмістям обласного центру.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин у коментарі LIGA.net.

Згідно з даними аналітичного порталу DeepState, так звана «сіра зона» вже впритул наблизилася до Малокатеринівки. Речник підтвердив, що ситуація складна, хоча «до ворога ще є певна відстань».

Реклама

Окупанти використовують екологічну катастрофу на свою користь. Після знищення Каховського водосховища відкрилися нові шляхи для піхоти.

«Здебільшого там дачні масиви і немає великої капітальної забудови. Інфільтраційні групи противника намагаються зайти та просунутися якнайдалі, користуючись тим, що Каховського водосховища вже немає і можна пересуватися „по дну“», — пояснив Волошин.

Військовий зазначив, що деякі групи намагалися пройти дном колишнього водосховища, переправитися через річку Конка та зайти до селища зі сходу.

Українські захисники активно протидіють новій тактиці росіян. За словами речника, вже було зафіксовано декілька бойових зіткнень під час спроб прориву.

Реклама

«Ми проводимо розвідувально-пошукові та пошуково-ударні дії, знищуючи такі групи», — запевнив Волошин.

Наразі активні бої також тривають у населеному пункті Плавні та у Приморському. Останнє ворог намагається взяти під повний контроль, щоб використовувати як плацдарм для накопичення штурмових груп і подальшого руху на Степногірськ.

Окрім наземних штурмів, Малокатеринівка потерпає від повітряної розвідки та ударів. Це вже повноцінний прифронтовий населений пункт. У небі над селищем постійно чергує велика кількість російських безпілотників, і з кожним днем їхня кількість лише зростає.

Основне завдання росіян на цьому напрямку залишається незмінним — максимально наблизитися до околиць Запоріжжя та закріпитися на нових рубежах.

Реклама

Нагадаємо, частина міста Гуляйполя Запорізької області перебуває під контролем російської армії. Росіяни мають значну перевагу в живій силі та озброєнні, але не захопили місто. В Гуляйполі Сили оборони продовжують тримати оборону. Втім, противник намагається витіснити українських військових із займаних позицій, незважаючи на значні втрати.