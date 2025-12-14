Росія намагається "розрізати" енергосистему України: які регіони у зоні ризику

Удар по енергетиці України / © Associated Press

Росіяни намагаються порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України та від’єднати периферійні регіони, зокрема Чернігівщину, Одещину та Донеччину, атакуючи підстанції та високовольтні лінії електропередач. Такі удари ускладнюють перерозподіл енергії між регіонами та створюють техногенні ризики для населення.

Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, в ефірі Українського Радіо розповів про цілі російських атак на українську енергетику.

“На жаль, зараз РФ намагається досягти двох своїх цілей. Основна — порушити цілісність об’єднаної енергосистеми України по Дніпру, тобто відокремити її, поділивши навпіл”, — зазначив експерт.

Другою метою, за його словами, є від’єднання периферійних регіонів, зокрема Чернігівщини, Одещини та Донеччини. Ці території мають невелику кількість електростанцій, високе споживання та обмежену кількість ліній електропередач. Росіяни, розуміючи це, б’ють по підстанціях, що дозволяють перерозподіляти енергію між регіонами, та по самих лініях електропередач.

“Лінії високовольтні, і будь-яке їх пошкодження складно швидко відновити звичайними засобами. Тому енергетикам доводиться активно працювати. На щастя, поки що в них є необхідні запаси та резерви, щоб оперативно відновлювати енергопостачання, щойно дозволять військові”, — пояснив Рябцев.

Експерт наголосив, що такі дії РФ спрямовані не лише на зниження постачання електроенергії, а й на створення техногенних проблем у житті українців.

