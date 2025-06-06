Війна в Україні / © Associated Press

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Російська армія активізувала бойові дії на Сумському напрямку. Загарбники намагаються розширити плацдарм на прикордонні, проводячи інтенсивні піхотні штурми.

Про це в етері розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, ворог наразі не використовує важку техніку, а діє силами малих штурмових груп.

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«І на жаль бачимо, що ворог розширює фактично такий плацдарм. Попри те, що противник зазнає великих втрат — щоденно це десятки вбитими і пораненими — він не зважає на свої втрати. І продовжує направляти солдат до нашого кордону, щоб спробувати перекинути зону боїв на територію нашої країни», — повідомив Демченко.

За його словами, мета загарбників — проникнення вглиб української території та спроба змістити лінію бойових дій.

Раніше повідомлялося, що російські війська ведуть інтенсивні обстріли Сумської області, зокрема із застосуванням авіації.

Ми раніше інформували, що російські загарбники мають просування у Сумській області за рахунок переваги в кількості живої сили та постійних штурмів. Ситуація наразі дуже динамічна.

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