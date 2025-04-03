Росія намагається розширити зону бойових дій у напрямку Сумщини: деталі від ДПСУ

Російські військові / © Associated Press

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На окремих відтинках кордону у Сумській області фіксуються спроби малих штурмових груп російської армії зайти на українську територію. Це переважно напрямок населених пунктів Новеньке та Журавки.

Про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів у ефірі телемарафону.

На окремих відтинках кордону фіксуються спроби малих штурмових груп ворога зайти на територію України.

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«Це переважно напрямок населеного пункту Новеньке, напрямок Журавки. На інших ділянках також час від часу викриваються спроби заходу таких малих штурмових груп, але це все, у принципі, в одній операційній зоні, де ворог намагається, застосовуючи таку тактику, накопичитися на нашій території, щоб розширити зону активних боїв вже по території України«, — розповів Демченко.

Він наголосив, що українські захисники знищують ці російські штурмові групи і на території України, коли ворогпереходить лінію кордону, і ще на підступах.

Російські окупанти також продовжують обстрілювати Сумщину, ведуть обстріли і в межах Чернігівщини та Харківщини.

«Однак більшість обстрілів зараз фіксується саме по напрямку Сумщини, і тут ворог не зменшує активності своїх дій. Якщо говорити про Сумську область, то це і застосування великої кількості авіації, щоб завдавати ударів», — повідомив речник ДПСУ.

Для атак на прикордоння та населені пункти загарбники здебільшого застосовують дрони, які скидають вибухівку.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нового наступу вже найближчими місяцями і планує зосередити зусилля на північному напрямку, зокрема у Сумській та Харківській областях.