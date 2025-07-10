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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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33
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Росія намагається витиснути максимум з літнього наступу, бо ресурси вичерпуються — Гетьман

Російська армія вичерпує свої можливості для масштабного наступу, і вже у 2026 році не зможе проводити активні дії через брак ресурсів.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Війна в Україні

Війна в Україні / © Associated Press

Росія намагається витиснути максимум зі свого наступу у 2025 році, однак вже наступного року її можливості можуть суттєво скоротитися. Причина — вичерпання ресурсів: як людських, так і фінансових.

Про це заявив військовий експерт, майор запасу Національної гвардії України та ветеран війни Олексій Гетьман в інтерв’ю Youtube-каналу РБК-Україна.

Він нагадав, що майже мільйонна армія РФ за рік просунулась вглиб України лише на 55 кілометрів, при цьому зазнала втрат у пів мільйона осіб. А нині темпи просування ще більше сповільнилися, тоді як втрати — навпаки, зросли.

«У 2026 році вони взагалі просуватися так не зможуть, робити потужної наступальної дії, бо немає у них на це ресурсу. І фінансового, і іншого ресурсу просто немає. Війна, може, і не закінчиться, але вона прийде в більш-менш позиційну», — наголосив експерт.

На його думку, нинішній наступ росіян захлинається, а українські Сили оборони діють гнучко, обороняючись та маневруючи.

«Немає нічого дивного у просуваннях окупантів, бо будь-яка армія під час наступу має просування. Питання тільки в тому, як глибоко і якою ціною», — сказав Гетьман.

Він підкреслив, що українське військове командування це усвідомлює, тому вибудовує багаторівневу оборону. Це не означає відступ, але дозволяє мати резервні рубежі у випадку прориву.

«Це робиться на випадок російського просування, або на випадок серйозного прориву лінії оборони. Але зараз проривів немає. Росіяни йдуть дуже повільно, маленькими темпами», — пояснив ветеран.

Експерт навів приклад Покровська, де російські війська не можуть досягти відчутного прогресу вже понад рік.

«Щось понад рік просувається (російська армія. — Ред.) і просувається біля одного населеного пункту, не дуже великого, не мільйонника. Рік просувається. І ніяк не може оточити це місто. Може, нічого там такого просування і немає?» — резюмував Гетьман.

Раніше повідомлялося, що війська РФ активізували зусилля в рамках літньої наступальної кампанії, намагаючись встановити контроль над ключовими українськими містами, зокрема Слов’янськом, Краматорськом, Харковом і Сумами.

Ми раніше інформували, що російські війська суттєво активізували використання хімічної зброї на території України.

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