Росія завдала жорстокого удару по енергетиках на Дніпропетровщині: подробиці

ДТЕК / © ДТЕК

Реклама

Енергетики постраждали на Дніпропетровщині під час чергової ворожої атаки дронів. Один із працівників перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомили у пресслужбі компанії ДТЕК.

Атака дронів відбулася тоді, коли на об’єкті знаходилася бригада працівників.

Реклама

Внаслідок удару поранення отримали п’ятеро енергетиків. Один енергетик перебуває у тяжкому стані.

Четверо працівників отримали контузії та уламкові поранення різного ступеня тяжкості.

Усі постраждалі оперативно отримують необхідну медичну допомогу.

Компанія ДТЕК заявила, що докладе усіх можливих зусиль для якнайшвидшого відновлення своїх колег, які постраждали під час виконання службових обов’язків.

Реклама

Обстріл енергетичних об’єктів та поранення цивільних працівників є черговим військовим злочином, спрямованим проти критичної інфраструктури України.

Нагадаємо, у ніч проти 19 листопада Росія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні, застосувавши 524 повітряні цілі — від ударних дронів до ракет різних типів. За даними Повітряних Сил, українська ППО змогла збити та подавити 483 з них.

Основний удар припав на Львівську, Тернопільську та Харківську області. Ворог запускали «Шахеди», крилаті ракети Х-101 і «Калібр», а також «Іскандер-М». Влучання та падіння уламків зафіксовано у низці регіонів.