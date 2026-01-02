Росія нарощує удари авіабомбами: Ігнат попередив про нову загрозу ворожих обстрілів

Авіабомба. / © ТСН.ua

Війська агресорки Росії нарощують застосування керованих авіабомб різних типів. Цього року це буде одна з головних загроз.

Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

З його слів, протягом 2025-го росіяни застосували 60 тис. таких бомб. Щомісяця, наголосив представник ПС, кількість застосування КАБів окупаційними військами лише зростає.

“Це засоби, які ворог застосовує близько двох років, і тенденція зростає. Ми розуміємо, що у світі немає стільки ракет, щоб працювати про цих бомбах. Але вже є успішна протидія цим засобам на різних напрямках", - розповів Юрій Ігнат.

Основним засобом протидії має бути боротьба з російською авіацією, каже він. Саме тому “потрібно відганяти подалі носіїв таких авіабомб".

Як повідомлялося, протягом 2025-го Україна мала лише чотири доби без ракет і "Шахедів" - два дні у квітні і два дні у травні.

Зауважимо, United24 інформував про те, що торік Росія випустила по Україні понад 60 тис. керованих авіаційних бомб, близько 2,4 тис. ракет різних типів і понад 100 тис. безпілотників.