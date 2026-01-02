- Дата публікації
Росія нарощує удари авіабомбами: Ігнат попередив про нову загрозу ворожих обстрілів
КАБи - це нова смертельна загроза 2026-го, вважають військові.
Війська агресорки Росії нарощують застосування керованих авіабомб різних типів. Цього року це буде одна з головних загроз.
Про це повідомив начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
З його слів, протягом 2025-го росіяни застосували 60 тис. таких бомб. Щомісяця, наголосив представник ПС, кількість застосування КАБів окупаційними військами лише зростає.
“Це засоби, які ворог застосовує близько двох років, і тенденція зростає. Ми розуміємо, що у світі немає стільки ракет, щоб працювати про цих бомбах. Але вже є успішна протидія цим засобам на різних напрямках", - розповів Юрій Ігнат.
Основним засобом протидії має бути боротьба з російською авіацією, каже він. Саме тому “потрібно відганяти подалі носіїв таких авіабомб".
Як повідомлялося, протягом 2025-го Україна мала лише чотири доби без ракет і "Шахедів" - два дні у квітні і два дні у травні.
Зауважимо, United24 інформував про те, що торік Росія випустила по Україні понад 60 тис. керованих авіаційних бомб, близько 2,4 тис. ракет різних типів і понад 100 тис. безпілотників.