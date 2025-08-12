Росія нарощує виробництво дронів: у ГУР назвали заплановану цьогоріч кількість "Шахедів"

Росія планує цьогоріч виготовити 79 тисяч БПЛА

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив про значне нарощування виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА) в Росії. За його словами, агресор прагне до повного імпортозаміщення компонентів і має амбітні плани щодо випуску дронів у 2025 році.

Про це він розповів в інтервʼю «Суспільному».

«На жаль, Російська Федерація може нарощувати темпи виробництва безпілотних літальних апаратів різних типів. Наведу основні цифри. Вони планують у 2025 році випустити 79 тисяч безпілотних літальних апаратів типу „Шахед“. Якщо розбити це по видах, то „Герань-2“ — 40 000 одиниць, „Гарпія-1“ — 5700, „Гербера“ та інші хибні цілі — близько 34 000. Це ті плани, які є в Російській Федерації», — зазначив Скібіцький.

Він пояснив, що Росія розгорнула додаткові лінії виробництва, зокрема в Іжевську та Єлабузі, щоб досягти цих показників. За словами заступника очільника ГУР, держава-агресор намагається повністю відмовитись від імпорту і замістити всі необхідні компоненти.

«Таким чином, Росія намагається бути самодостатньою в виробництві такого виду озброєння. Потенціал є. Наша задача тут — попередити це все, не допустити такого збільшення. І, якщо є можливість — знищити саме виробничі потужності», — заявив він.

Він підкреслив, що потенціал для збільшення виробництва у росіян є, тому протидія з боку України має бути активною.

