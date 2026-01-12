Наслідки обстрілів України / © npu.gov.ua

Росія різко активізувала атаки на цивільне населення України після того, як президент США Дональд Трамп розпочав зусилля щодо припинення війни.

Згідно з аналізом, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, 2025 року внаслідок російських атак загинуло близько 2400 мирних жителів України, ще майже 12 тисяч дістали поранення. Це майже на 30% більше, ніж 2024-го. Дані відповідають статистиці ООН, оприлюдненій цього тижня.

У доповіді зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року загальна кількість загиблих серед цивільного населення України сягнула близько 15 тисяч осіб, понад 40 тисяч були поранені. Серед жертв — щонайменше 758 загиблих дітей і 2445 поранених.

Хоча автори оцінки не роблять висновків щодо мотивів Кремля, часові рамки вказують, що інтенсивність атак зростала кожного разу, коли адміністрація Трампа намагалася просунути мирні переговори. Понад 2000 із прогнозованих на 2025 рік смертей серед цивільних сталися після телефонної розмови Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним у березні, під час якої сторони домовилися розпочати переговори про припинення вогню.

У документі також зазначено, що протягом кількох місяців після участі російських чиновників у перших за три роки прямих переговорах з Україною у травні Росія здійснила 40 наймасштабніших повітряних ударів за весь час війни. У другій половині року, переважно після зустрічі Трампа з Путіним у серпні в Анкориджі, російські війська запускали в середньому близько 5300 безпілотників на місяць — понад уп’ятеро більше, ніж у середньому 2024-го.

Після появи в листопаді інформації про 28-пунктовий план припинення війни, який нібито розробляли американські та російські посадовці, Росія, за оцінкою, випустила по українських містах понад 9000 дронів і 350 ракет. Унаслідок цих ударів загинуло понад 220 цивільних.

Європейські чиновники, які коментували звіт Bloomberg, заявили, що ці дані свідчать: Володимир Путін не сприймає мирні переговори серйозно та, ймовірно, намагається посилити свої позиції, демонструючи готовність до ескалації насильства і тиску на Україну. Кремль запит агентства про коментар наразі не прокоментував.

Раніше аналітики оцінили перспективи закінчення війни Росії проти України 2026-го. Чому конфлікт навряд чи завершиться цього року та що впливає на переговорний процес – деталі в матеріалі.