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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія наростить атаки "Шахедами" ближчими місяцями: в ЦПД пояснили мету ворога

Путін хоче принизити Трампа та використовує для цього масовані атаки "Шахедами" по Україні.

Автор публікації
Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Атака безпілотниками "Шахед" по Україні

Атака безпілотниками "Шахед" по Україні / © ТСН.ua

Росія щодня атакує Україну безпілотниками "Шахед" і збирається наростити кількість атак найближчими місяцями. Метою росіян є дискредитація США на світовому рівні.

Про це заявив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Коваленко пояснив, що фактично президент Росії Володимир Путін принижує президента США Дональда Трампа і робить це свідомо. Зокрема, країна-агресорка надалі завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України та висуває нові божевільні умови.

"Його (Путіна – ред.) пропагандисти на ефірах сміються над командою Трампа, а самого президента США називають ворогом та "балакуном". Вихід з-під санкцій рф потрібен лише для додаткових інвестицій у війну", – йдеться у заяві керівника ЦПД.

Він попередив про ворожі плани наростити дронові атаки по Україні.

"Зараз росія атакує шахедами щодня і збирається наростити цю кількість атак в ближчі місяці. Задача росії –дискредитація США на світовому рівні", – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, у ніч проти 28 березня Росія вкотре влаштувала масовану атаку "Шахедами" по Україні, запустивши 163 дрони. Постраждали сім областей.

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