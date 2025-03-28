Росія наростить атаки "Шахедами" ближчими місяцями: в ЦПД пояснили мету ворога

Атака безпілотниками "Шахед" по Україні / © ТСН.ua

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Росія щодня атакує Україну безпілотниками "Шахед" і збирається наростити кількість атак найближчими місяцями. Метою росіян є дискредитація США на світовому рівні.

Про це заявив керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

Коваленко пояснив, що фактично президент Росії Володимир Путін принижує президента США Дональда Трампа і робить це свідомо. Зокрема, країна-агресорка надалі завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України та висуває нові божевільні умови.

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"Його (Путіна – ред.) пропагандисти на ефірах сміються над командою Трампа, а самого президента США називають ворогом та "балакуном". Вихід з-під санкцій рф потрібен лише для додаткових інвестицій у війну", – йдеться у заяві керівника ЦПД.

Він попередив про ворожі плани наростити дронові атаки по Україні.

"Зараз росія атакує шахедами щодня і збирається наростити цю кількість атак в ближчі місяці. Задача росії –дискредитація США на світовому рівні", – зазначив Коваленко.

Нагадаємо, у ніч проти 28 березня Росія вкотре влаштувала масовану атаку "Шахедами" по Україні, запустивши 163 дрони. Постраждали сім областей.