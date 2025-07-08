Російська армія посилила наступ на Запорізькому напрямку: експерт розкрив головну ціль ворога

Росія активізує наступ на півдні / © Associated Press

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Російські війська різко посилили бойові дії на півдні України, зокрема на Запорізькому напрямку. Вперше від початку повномасштабного вторгнення ворог намагається наступати по всій південній лінії фронту. Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив ці наміри окупантів і можливі кроки українських сил для їх стримування.

Про це повідомляє «24 Канал».

За словами Романа Світана, головна проблема росіян на півдні, яку вони намагаються вирішити вже кілька років — це вузький сухопутний коридор до Азовського моря. Він становить лише 80–100 кілометрів.

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«Українська авіація, зокрема винищувачі F-16 з повним озброєнням, можуть перерізати цей коридор упродовж кількох тижнів, завдаючи інтенсивних авіаційних ударів. Однак Україна має бути забезпечена достатньою кількістю авіаційного озброєння», — зазначив Світан.

Він додав, що українським силам буде зручно працювати в бік Азовського моря завдяки вигідному розташуванню аеродромів. Окупанти чудово розуміють цю вразливість, адже за їхнім тилом на цій ділянці фронту розташоване Азовське море. Саме тому щойно розпочнеться серйозна авіаційна підготовка з боку України, ворожі сили одразу почнуть «сипатися».

«Саме тому окупанти і намагаються розширити сухопутний коридор, і це буде основним завданням їхньої літньої воєнної кампанії 2025 року», — припустив експерт.

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Для цього ворогові необхідно повністю захопити лівобережжя Запорізької області та район Покровська на Донеччині. Найвразливіші для росіян ділянки, за його словами, розташовані в районі Гуляйполя — Покровська, тож там очікується їхнє просування.

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Світан прогнозує, що наразі тривають «формувальні операції», коли противник малими групами «промацує» українську оборону вздовж Запорізького та Донецького фронтів. Ці операції переростуть у серйозніші дії в серпні-вересні, коли підійдуть основні резерви росіян.

Водночас полковник ЗСУ в запасі вважає, що українські сили мають усі можливості утримати окупантів на Запорізькому напрямку. Він пояснив, що три роки тому росіяни вперлися в розгалужену мережу рокадних доріг між Запоріжжям і Донецьком, Кривим Рогом і Донецьком, Дніпром і Донецьком. Ці дороги, що сформувалися протягом десятиліть для співпраці між металургійним і вугільним промисловими регіонами, дозволяють швидко перекидати війська та резерви, живлячи оборону.

«Саме вони й зупинили тут росіян, адже по цих дорогах перекидаються війська, резерви, які живлять армію, що обороняється», — підкреслив Світан.

За його словами, Сили оборони України зможуть утримати лінію фронту, якщо цей напрямок буде посилено до українських наступальних операцій за підтримки авіації 2026 року.

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Нагадаємо, Харківщина переживає помітне загострення. Російські війська не лише збільшили інтенсивність штурмів, а й перетнули державний кордон на новій ділянці, на північний схід від селища Великий Бурлук.