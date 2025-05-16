Росія націлилася на чотири міста: експерт про загрозу нового наступу окупантів

Російський танк.

Реклама

Армія Російської Федерації зосереджується на наступі в напрямку чотирьох ключових промислових міст Донецької області - це Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ.

Про це розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов в коментарі ”Главреду”.

Експерт наголошує, що передусім для окупантів важливий Слов’янськ, який має стратегічне значення через сусідство з найбільшими в Європі родовищами сланцевого газу.

Реклама

За словами Снєгирьова, втрата контролю над цими територіями може унеможливити реалізацію угоди про спільний видобуток надр із США. Якщо ЗСУ збережуть позиції, країна отримає шанс на енергетичну незалежність.

Снєгирьов вважає, що найближчим часом слід очікувати загострення бойових дій на Донецькому напрямку. Росія намагатиметься встановити повний контроль над усією територією Донеччини. Також російські війська посилять тиск на Лиманському та Сіверському напрямках. Загарбники хочуть повністю захопити Луганщину, де під контролем України залишаються лише два населені пункти.

"Отже, травень буде відзначений високим рівнем можливої військової ескалації з боку РФ", - наголосив аналітик.

Експерт вважає, якщо упродовж найближчих днів Захід продемонструє серйозність намірів щодо запровадження економічних санкцій, це може викликати певну реакцію з боку Росії. Такий стримувальний фактор може відіграти важливу роль і вплинути на ситуацію перед можливим початком прямих переговорів між Україною та Росією.

Реклама

Ситуація на фронті

Президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ розпочала наступ на всіх напрямках фронту. Втім, головним напрямком був Сумський. Там було зосереджено 67 тисяч військ.

Речник ОТУ “Харків” Павло Шамшин підтверджує, що літній наступ ЗС РФ розпочався. Особливо напружена ситуація в районі населеного пункту Липці Харківської області - окупанти пішли на штурм із бронетехнікою, включно з танками.

Тим часом речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомив, що армія РФ намагається прорватися на межу трьох областей - Донецької, Запорізької та Дніпропетровської. З його слів, наразі напружена ситуація на Новопавлівському напрямку.

Дата публікації 14:20, 15.05.25 Кількість переглядів 30 Ці дрони для росіян страшніші за смерть! Ексклюзивні подробиці спецоперацій з Magura