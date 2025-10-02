Patriot / © Getty Images

Місяці руйнівних російських повітряних атак свідчать, що Москві вдалося модифікувати свої ракети для ухилення від протиповітряної оборони України. Цього тижня Повітряні сили України повідомили, що всі чотири ракети «Іскандер-М», випущені за ніч, подолали систему ППО країни та вразили свої цілі.

Про це пише Financial Times.

За словами українських та західних чиновників, Росія модернізувала мобільний комплекс «Іскандер-М» та балістичні ракети повітряного базування «Кинжал».

«Тепер ракети слідують типовою траєкторією, а потім відхиляються і переходять у круте піке або виконують маневри, які „збивають з пантелику та ухиляються“ від перехоплювачів Patriot», — зазначають експерти.

Один колишній український чиновник назвав це «переломним моментом для Росії».

ЗРК Patriot є єдиними в арсеналі Києва, здатними збивати російські балістичні ракети. Дані українських ВПС, проаналізовані Financial Times, демонструють тривожну динаміку:

Влітку рівень перехоплення балістичних ракет покращився, досягнувши 37% у серпні.

У вересні показник різко впав до 6%, незважаючи на скорочення кількості запусків.

Західний чиновник підтвердив, що першою ознакою модернізації стало помітне зниження показників перехоплення. Нова «схема» полягає у тому, що ракети «Іскандер-М» ведуть себе інакше на «кінцевій фазі» польоту, що ускладнює їх перехоплення. Аналітики вважають, що підвищення ефективності, ймовірно, обумовлене коригуванням програмного забезпечення, яке дозволяє ракеті виконати швидкий маневр перед ударом.

Нова ракетна кампанія вже завдала серйозної шкоди: цього літа ракетні обстріли серйозно вразили щонайменше чотири заводи з виробництва безпілотників у Києві та його околицях, включаючи завод, що виробляє турецькі БПЛА Bayraktar.

Президент Володимир Зеленський попередив, що Москва повертається до своєї традиційної стратегії ударів по енергосистемі України, щоб занурити країну в темряву. Однак розвиток ракетних технологій Росії робить цю загрозу в поточному році значно гострішою.

Україна ділиться даними про ураження систем Patriot з Пентагоном та виробниками, проте, за словами офіційних осіб, оновлення часто відстають від мінливої тактики Москви. Київ змушений «грати в гру на адаптацію» у той час, коли й сам стикається із уповільненням поставок перехоплювачів ППО від західних партнерів.

Нагадаємо, при цьому Росія намагається схилити США до нормалізації відносин, використовуючи ядерні погрози та економічні стимули. Водночас Москва відмовляється від переговорів з Україною та свідомо затягує війну.