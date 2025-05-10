Росія не хоче миру: у РНБО сказали, що може змусити Путіна змінити рішення

Володимир Путін / © Associated Press

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У РНБО вважають, що Росія не хоче миру. Втім на цю думку можуть вплинути усвідомлення можливих втрат.

Про це пише керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Він наголошує: невдовзі стане зрозуміло, за що виступає Росія — за мир чи війну.

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“Я вважаю, що миру вони не хотіли і не хочуть. Але ж на бажання завжди впливають інструменти та аргументи можливих втрат. Побачимо”, — написав він.

Найімовірніше, рішення РФ може змінитися через усвідомлення наслідків відмови від мирного врегулювання.

Раніше йшлося про те, що за минулу добу ЗСУ вдалося ліквідувати понад 1300 окупантів. Росіяни також втратили чимало техніки.