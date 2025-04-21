Росія не погодиться на ракетний мораторій: експерт пояснив причину

Поки в України немає серійного виробництва далекобійних ракет, Росія користується перевагою / © ТСН

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Росія навряд чи погодиться на повноцінний мораторій на використання дронів і ракет у війні проти України, адже подібна домовленість несе асиметричні втрати саме для Москви.

Про це в ефірі телеканалу КИЇВ24 розповів військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

«З нашої сторони дійсно важливо було б встановити такий мораторій, щоб не літали далекобійні дрони, не літали ракети. Але для Росії це неприйнятно», — зазначив експерт.

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За словами Ступака, росіяни свідомо користуються тим, що Україна поки не має ракетної переваги. Тому, навіть якщо Кремль погодиться на певні обмеження, вони будуть зручні лише для нього.

«Вони можуть запропонувати: давайте заборонимо удари безпілотниками, бо українці їх мають. А от ракети — залишаємо, бо у вас їх майже немає, а у нас є. Так вони намагаються виграти паритет на своїх умовах», — пояснив Ступак.

За його словами, Україні наразі бракує масового виробництва далекобійного озброєння. Наприклад, ракети типу «Нептун» існують, але їх «кількість дуже обмежена, це поштучний товар, вони ще не мають серійності».

«Коли у нас будуть ракети, які щоденно вилітатимуть десятками, тоді, можливо, Росія й пристане на умови про взаємну відмову від ударів», — підсумував експерт.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію президента України Володимира Зеленського про подовження на 30 днів припинення вогню із припиненням атак на цивільні об’єкти, зазначивши, що з цим необхідно «розібратися».