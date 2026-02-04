"Росія не виграє війну": Сибіга пояснив, у чому річ

Очільник МЗС України Андрій Сибіга / © Associated Press

Росія зараз зазнає стратегічної поразки на фронті та в економіці. Так, 2025 року окупанти втратили майже пів мільйона солдатів, захопивши менше 1% української землі. А економіка агресора увійшла в глибоку рецесію.

Про це очільник МЗС України Андрій Сибіга написав у соцмережі X.

Проблеми РФ на фронті

«Росія не виграє війну проти України. Ба більше — ця війна є провалом для Москви. У 2025 році Росія втратила 480 000 військових убитими та пораненими, окупувавши при цьому лише додаткові 0,7% території України», — йдеться у заяві українського міністра.

Навіть у січні 2026 року, коли щоденні втрати російської армії перевищували 1000 осіб, просування сягнуло всього 0,04% території. Це стало найгіршим показником за останні дев’ять місяців.

Упродовж 25 місяців — від січня 2024-го до січня 2026 року — Росія змогла захопити ще 21% Донецької області, заплативши за це сотнями тисяч загиблих і поранених. Водночас під контролем України досі залишається більша частина регіону.

Стан російської економіки

Окремо Сибіга підкреслив економічний аспект.

«Паралельно російська економіка увійшла в глибоку рецесію. Сукупний дефіцит бюджетів регіонів Росії 2025 року сягнув рекордних 21 млрд доларів — це у вісім разів більше, ніж 2023-го», — поінформував очільник МЗС України.

За його словами, російська влада не здатна зупинити спад виробництва одразу в 12 стратегічних галузях і компенсує це підвищенням податкового навантаження. У результаті лише за 2025 рік кількість закритих бізнесів зросла на 15%, а ще близько 10% підприємств опинилися на межі припинення діяльності.

Проблеми поглиблює і слабке бюджетне планування.

«Різниця між прогнозами Міністерства фінансів РФ і реальністю означатиме щонайменше на 25 млрд доларів менші нафтові доходи для бюджету вже цього року», — зазначив Сибіга.

Україна активізує удари по цілях в РФ

Міністр вказав, що водночас Україна активізує удари по законних військових цілях на території Росії. Протягом 2025 року було зафіксовано 719 таких атак, які завдали збитків на суму близько 15 млрд дол. Дипломат запевнив, що ця кампанія не зупинятиметься.

«Війна повертається туди, звідки вона прийшла, — до Росії. І це справедливо», — наголосив український міністр.

Тиск на Росію

Резюмуючи, він написав, що для президента Росії Володимира Путіна ситуація продовжує ускладнюватися як на фронті, так і в економічній площині. Вирішальне значення мають подальше посилення санкцій, зокрема проти російського «тіньового флоту» та енергетики, а також розширення підтримки оборони й стійкості України.

«Що сильніші тиск на Москву й підтримка України, то швидше завершиться війна. Що раніше Путін позбудеться ілюзій щодо своєї здатності досягти чогось військовим шляхом, тим швидше матимуть успіх мирні зусилля», — пояснив Сибіга.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що через ефективні атаки українських дронів, які спричиняють до 80% усіх втрат РФ, кількість загиблих окупантів різко зросла, наблизивши співвідношення вбитих до поранених до показника 1:1. Щомісячні втрати агресора вже зрівнялися з темпами рекрутингу, що позбавляє Кремль можливості створювати резерви та змушує задуматися про нову хвилю мобілізації. Україна поставила стратегічну мету до літа збільшити кількість ліквідованих загарбників до 50 тис. на місяць, щоб остаточно підірвати наступальний потенціал ворога.

За даними аналітиків ISW, Кремль намагається приховати реальні економічні проблеми, спричинені війною та санкціями. Попри заяви Путіна про «штучне» сповільнення росту ВВП нібито для боротьби з інфляцією, експерти вказують на зворотне. Підвищення ПДВ до 22% від початку 2026 року було вимушеним кроком для покриття дефіциту бюджету через величезні військові витрати. Хоча офіційно інфляцію малюють на рівні 5,6 — 6,4%, реальний стрибок цін на продукти до 25% свідчить про маніпуляції статистикою, щоб створити ілюзію стійкості економіки.