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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
1949
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2 хв

Росія не змогла запустити ядерну ракету "Ярс": усе вказує, що пуску не було

Аналіз даних свідчить про те, що запланований запуск «Ярса» в РФ не відбувся.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Пуск РС-24 "Ярс"

Пуск РС-24 «Ярс» / © Defence express

Попри те, що у РФ планували в ніч на 19 травня здійснити «навчально-бойовий» запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 «Ярс», все вказує на те, що його просто не було.

Про це пише Defense Express.

Нагадаємо, що за даними ГУР МОУ пусковий район був максимально нетиповим — у Свердловській області, поряд з населеним пунктом Свободний. Саме там і базується 433-й полку 42-ї дивізії 31-ї армії ракетних військ стратегічного призначення РФ. Від нього до Нижнього Тагілу лише 25 км.

Тому будь-який пуск був би з величезною долею ймовірності зафільмованим місцевими. Після чого Мережа б рясніла такими фото:

Пуск РС-24 «Ярс» / © Defense Express

Пуск РС-24 «Ярс» / © Defense Express

Також росіяни мали б можливість спостерігати за польотом ракети. Враховуючи те, що основним російським полігоном, куди цілять міжконтинентальними ракетами є Кура на Камчатці, то політ цієї ракети мали спостерігати на значній території Сибіру та Далекого Сходу від Ханти-Мансійьска до Магадану. Але жодного відео з її польотом опубліковано не було.

Чому саме росіяни не здійснили запуск, залишається невідомим. Зрештою у 2023 році РФ вдвічі поспіль не змогла штатно здійснити запуски РС-24 «Ярс», які збивались з курсу. Зрештою, будь-яка ракета проходить передпольотну перевірку і навряд Кремль зацікавлений у тому, щоб перед перемовинами Путіна та Трампа показати неспроможність своїх сил ядерного стримування.

Також не виключена нештатна ситуація на першому етапі польоту одразу після старту. Попри те, що «Ярс» є глибокою модернізацією «Тополя», завжди існує ризик відмови. Також нагадаємо, що наприкінці вересня 2024 року у РФ на космодромі «Плесецк» у пусковій шахті вибухнув РС-28 «Сармат».

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