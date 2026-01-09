Росія не зможе бити "Орешніком" найближчим часом: в чому причина

Ракетна атака / © ТСН.ua

Загроза повторних ударів ракетою «Орешнік» найближчим часом є мінімальною. Російський військово-промисловий комплекс поки не здатний забезпечити серійне використання цих ракет.

Таку думку в ефірі Radio NV висловив авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

За словами фахівця, українцям не варто очікувати атак саме цим типом озброєння у найближчі місяці. Причиною є обмежена кількість вироблених одиниць.

«Атак „Орешніком“, ймовірніше, ще з пів року не буде», — наголосив Романенко.

Експерт підкреслив, що використання цієї ракети було радше демонстрацією сили та актом залякування, аніж системною військовою тактикою, яку ворог може підтримувати постійно.

Свій прогноз Валерій Романенко будує на інформації, оприлюдненій очільником Головного управління розвідки. Розвіддані свідчать про те, що Росія фактично пішла ва-банк, використавши експериментальні зразки.

«Пан Кирило Буданов сказав, я думаю, що він має відповідну інформацію, людина кваліфікована і не буде просто так повідомляти, що росіяни мають не більше двох таких ракет», — пояснив експерт.

Враховуючи, що одна з ракет вже була запущена по території України, в запасі у Кремля, ймовірно, залишилася лише одна одиниця, або ж запаси вичерпані повністю. Для виготовлення нових ракет такого класу Росії знадобиться значний час.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що показовий удар російської армії ракетою «Орешнік» по Львівщині став викликом не лише для України, а й для країн Євросоюзу.

За його словами, застосування балістики середньої дальності поблизу кордонів ЄС демонструє загрозу для столиць Європи та підкреслює необхідність створення спільної системи колективного захисту.