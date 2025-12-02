Командир 429 полку Ахіллес Юрій Федоренко

Реклама

Росія не має наміру зупиняти війну в Україні. Крок за кроком виснажуючи свої ресурси — насамперед людей, Кремль продовжує реалізацію своїх планів щодо України, очікуючи, що українці внутрішньо розділяться або залишать країну. Основна мета Москви залишається незмінною — руйнування української держави. Такі висновки підтверджуються тактикою, яку ворог застосовує в тилових містах.

Про це в ефірі «24 Каналу» розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко.

Він уточнив, що Росія цілеспрямовано завдає ударів ракетами та дронами по житлових кварталах, закладах охорони здоров’я та освіти. Це — навмисний терор, щоб змусити людей залишати країну та вивозити свої сім’ї за кордон.

Реклама

«Готуємося до того, що війна ще може продовжуватися довгий період», — сказав він.

За словами Федоренка, бойові дії можуть завершитися лише тоді, коли одна зі сторін втратить здатність виконувати завдання на фронті. Наприклад, якщо українські війська не змогли б утримувати лінію зіткнення, противник міг би окупувати території, позбавити державності та використовувати населення як ресурс. Інший варіант — якщо Росія втратить можливість вести активні штурмові операції і просуватися на фронті.

Станом на грудень 2025-го, зазначає командир полку, ні ворог, ні українська армія не втратили бойових можливостей. Тому умов для завершення війни у найближчій перспективі (1–1,5 року) наразі немає.

Федоренко підкреслив, що варто готуватися до тривалої війни. Підготовка починається з простих речей: забезпечення теплим одягом, запасами води, реагування на сигнали повітряної тривоги та перебування в укриттях.

Реклама

«Якщо вона (війна — ред.) завершиться раніше — це буде виключно позитивний результат для нас», — підсумував військовий.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час візиту до Ірландії сказав, що 20 пунктів мирного плану так званої «Женевсько-Флоридської» формули готові.

Він додав, що це знаменує собою «один з найскладніших, але водночас і найоптимістичніших моментів» для миру в Україні.

Тим часом російська армія окупувала ще одне українське село і просунулась у двох областях. Йдеться про про окупацію села Козацьке.