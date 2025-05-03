Росія несе рекордні втрати на фронті: ISW відповіло, чому наступ ворога уповільнився

Втрати окупантів / © Associated Press

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Російські війська наразі несуть більші втрати на квадратний кілометр, ніж восени 2024-го. Проте агресор продовжує наступ, розгортаючи низькопрофесійних бійців. Така тактика дозволяє підтримувати тиск, але обмежує можливості складних операцій.

Про це повідомили аналітики ISW.

За даними ISW, з вересня по грудень 2024 року росіяни захопили 2 949 км², втративши 174 935 військових — у середньому 59 загиблих на 1 км². Втрати досягли піку в грудні — 49 135 осіб, а темпи наступу впали з 839 км² у листопаді до 593 км² у грудні.

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У січні — квітні 2025 року просування уповільнилось на 45%, хоча втрати зменшились лише на 10%.

«Ймовірно, російське військове командування змирилося з подібними показниками втрат особового складу, незважаючи на значне зниження темпів територіальних здобутків», — йдеться в звіті.

Попри повідомлення про певне сповільнення просування російських військ на лінії фронту, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не фіксують значного зниження темпів наступальних операцій. Країна-агресор продовжує генерувати достатньо ресурсів, щоб компенсувати втрати, не змінюючи пріоритетів на будь-якій ділянці.

Новобранців готують лише місяць перед відправкою на фронт, що різко знижує їхню боєздатність. Проте російське командування активно використовує їх у масованих піхотних атаках.

Нагадаємо, ISW заявило, що Україна швидко нарощує виробництво та можливості дронів для оборони.