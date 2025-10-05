Росія нищить енергетику України: як масовані удари залишили тисячі людей без світла

Наслідки обстрілів Львівщини 5 жовтня

Реклама

У ніч на 5 жовтня Росія запустила 496 ударних безпілотників і 53 ракети по містах і селах України, повідомив президент Володимир Зеленський. Атака тривала до ранку, а безпілотники продовжували загрожувати протягом дня. За даними Повітряних сил України, 57 дронів і 14 ракет подолали протиповітряну оборону.

Про це пише The New York Times.

Щонайменше п’ятеро людей загинули, десятки отримали поранення. Місцева влада попереджає, що кількість жертв може зрости.

Реклама

“Росіяни знову атакували нашу інфраструктуру — усе, що забезпечує нормальне життя”, – заявив Зеленський, закликавши до посилення протиповітряної оборони.

Удар по Львову та інших регіонах

Одним із головних осередків атаки став Львів. У селі на околиці міста ракета зруйнувала будинок, убивши чотирьох членів однієї сім’ї та поранивши щонайменше трьох людей. У центрі Львова через пошкодження енергомережі багато жителів залишилися без світла.

Обстріли зафіксовано також у Запорізькій, Чернігівській, Сумській, Харківській, Херсонській, Одеській та Кіровоградській областях. У Запорізькій області одна людина загинула, а 73 000 жителів залишилися без електроенергії.

Наслідки для енергосистеми

Міністерство енергетики України повідомило, що атаки були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, що призвело до масштабних відключень. Ця тактика повторюється щозими з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року.

Реклама

“Тривають аварійні та відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше повернути електропостачання”, – зазначили в міністерстві. Аварійні бригади працюють над усуненням пошкоджень по всій країні.

Міжнародна реакція

Кая Каллас, очільниця зовнішньої політики ЄС, у соціальних мережах назвала атаки Росії “терористичними” та підтвердила, що Європа підтримуватиме Україну “стільки, скільки потрібно”. Зеленський наголосив на необхідності швидшого виконання оборонних угод для захисту від “повітряного терору”.

Раніше експерт попередив про масштабний удар по Україні, який готує РФ. За його інформацією, Росія накопичує до 100 ракет “Калібр” біля берегів Новоросійська.