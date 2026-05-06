ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Росія обрала нові об'єкти для своїх атак: "Флеш" сказав, кому треба захищатися

Російські війська намагаються атакувати автозаправні станції FPV-дронами на відстані до 20–25 кілометрів, використовуючи нову тактику ударів.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Удар по АЗС

Удар по АЗС

Радник міністра оборони, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій Бескрестнов, відомий як “Флеш”, попередив про спроби ворога атакувати АЗС на відстані 20–25 кілометрів.

За його словами, для таких ударів росіяни використовують дрони з невеликим зарядом, щоб безпілотник міг пролетіти якомога далі.

Бескрестнов рекомендує власникам АЗС у зоні ризику посилити захист об’єктів. Зокрема, йдеться про закриття сітками ділянок, вразливих до ураження та займання, а також про захист ємностей із газом.

Окремо фахівець радить закривати місця в’їзду та виїзду на територію АЗС.

Він пояснив, що під час ударів FPV-дронів на великих відстанях безпілотник не може опускатися дуже низько й шукати слабкі місця в захисті, адже тоді втратить радіозв’язок.

“Тому атака відбуватиметься зверху вниз. З автонаведенням або без нього”, — зазначив Бескрестнов.

Також він звернув увагу фахівців із РЕБ на антену управління з вертикальною поляризацією та низькою частотою.

Нагадаємо, росіяни масовано сьогодні обстріляли АЗС у Харкові. Через ворожі удари є 4 потерпілих.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
118
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie