Росія обрала нові об'єкти для своїх атак: "Флеш" сказав, кому треба захищатися

Удар по АЗС

Радник міністра оборони, фахівець із систем радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергій Бескрестнов, відомий як “Флеш”, попередив про спроби ворога атакувати АЗС на відстані 20–25 кілометрів.

За його словами, для таких ударів росіяни використовують дрони з невеликим зарядом, щоб безпілотник міг пролетіти якомога далі.

Бескрестнов рекомендує власникам АЗС у зоні ризику посилити захист об’єктів. Зокрема, йдеться про закриття сітками ділянок, вразливих до ураження та займання, а також про захист ємностей із газом.

Окремо фахівець радить закривати місця в’їзду та виїзду на територію АЗС.

Він пояснив, що під час ударів FPV-дронів на великих відстанях безпілотник не може опускатися дуже низько й шукати слабкі місця в захисті, адже тоді втратить радіозв’язок.

“Тому атака відбуватиметься зверху вниз. З автонаведенням або без нього”, — зазначив Бескрестнов.

Також він звернув увагу фахівців із РЕБ на антену управління з вертикальною поляризацією та низькою частотою.

Нагадаємо, росіяни масовано сьогодні обстріляли АЗС у Харкові. Через ворожі удари є 4 потерпілих.

