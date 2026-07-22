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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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2358
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Росія оголосила нового головкома ЗСУ в розшук: що закидають Драпатому

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого в розшук.

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Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
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Михайло Драпатий

Михайло Драпатий / © скриншот з відео

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук новопризначеного головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Російські відомства переслідують українського військового не вперше.

Про це повідомляють пропагандистські росЗМІ.

/ © російські ЗМІ

© російські ЗМІ

Картка Драпатого з позначкою «Розшукується» з’явилася в базі МВС РФ після його призначення головкомом ЗСУ. У ній зазначено, що українського генерала розшукують «за статтею Кримінального кодексу», однак конкретну статтю та суть звинувачень не вказано.

Раніше Слідчий комітет РФ уже заочно висував Драпатому звинувачення. Російська сторона стверджувала, що у 2017 та 2019 роках він разом із Віктором Ніколюком здійснював загальне командування операцією Об’єднаних сил.

У Слідчому комітеті РФ заявляли, що під їхнім керівництвом українські військові нібито здійснили понад 70 обстрілів населених пунктів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Російське відомство також стверджувало, що внаслідок цих дій нібито загинули або були поранені 154 людини.

Нагадаємо, Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Новим головнокомандувачем став Михайло Драпатий.

Президент заявив, що разом з Михайлом Драпатим, Євгенієм Хмарою, Павлом Палісою «визначили, як має бути оновлена конфігурація Генерального штабу Збройних Сил України».

Напередодні Сирський зробив першу заяву після відставки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2358
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