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Росія оснастила «Шахеди» кульками, що збільшують кількість жертв серед цивільни: фото
Бойова частина «Шахеда» напхана сталевими кульками.
Російські дрони «Шахед» тепер оснащені «касетами», що збільшують кількість жертв серед цивільних.
Про це поідомляє Telegram-канал «Байрактар News».
На фото — кульки, якими наповнена бойова частина ворожих дронів. Тому будьте обережні під час тривог.
Раніше повідомлялось, що ворожі безпілотники несуть нову загрозу: російські війська почали застосовувати безпілотники, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Загроза полягає в тому, що міни детонують не одразу, а через деякий час.