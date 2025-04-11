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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Росія оснастила «Шахеди» кульками, що збільшують кількість жертв серед цивільни: фото

Бойова частина «Шахеда» напхана сталевими кульками.

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Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
«Шахеди» тепер оснащені «касетами»

«Шахеди» тепер оснащені «касетами» / © із соцмереж

Російські дрони «Шахед» тепер оснащені «касетами», що збільшують кількість жертв серед цивільних.

Про це поідомляє Telegram-канал «Байрактар News».

На фото — кульки, якими наповнена бойова частина ворожих дронів. Тому будьте обережні під час тривог.

На фоКульки, якими наповнена бойова частина ворожих дронів / © із соцмереж

На фоКульки, якими наповнена бойова частина ворожих дронів / © із соцмереж

Раніше повідомлялось, що ворожі безпілотники несуть нову загрозу: російські війська почали застосовувати безпілотники, що розкидають вибухонебезпечні предмети. Загроза полягає в тому, що міни детонують не одразу, а через деякий час.

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