Українські експерти та військові стверджують, що Росія активно нарощує виробництво нового типу безпілотників, які практично неможливо знешкодити електронними засобами.

Журналісти отримали ексклюзивний доступ до українського заводу з виробництва безпілотників, де дрони збирають вручну та налаштовують на індивідуальні завдання. Українські безпілотники різних типів: одні несуть вибухівку для атак на противника, інші здатні підніматися на висоту до шести кілометрів і збивати розвідувальні дрони ворога. Вартість одного квадрокоптера — близько 1000 доларів США, але він може збивати літаки, що в сотні разів важчі.

Але Росія швидко наздоганяє. На нових заводах демонструють сотні ударних безпілотників Geranium з дельтавидним крилом, готових до запуску. Вдосконалені на основі технологій, наданих Іраном, ці дрони літають швидше, мають більшу дальність та можуть атакувати сотні цілей щодня, завдаючи руйнувань і жертв серед мирного населення. За оцінками українських військових, у найближчі місяці Росія планує використовувати до 1000 дронів на ніч.

Особливу загрозу становлять безпілотники на оптоволоконному управлінні, які не піддаються глушінню. Українські інженери розробили власний прототип подібного дрона, який потенційно ефективніший за російський, але РФ раніше впровадила технологію та масштабувала виробництво. Китайські фабрики постачають спеціальне волокно для Росії у великих обсягах, що дозволяє Москві випускати дрони у промислових масштабах.

Українська компанія General Cherry, заснована волонтерами, спочатку виробляла 100 дронів на місяць, зараз — у тисячу разів більше, але цього все одно недостатньо для підтримки фронту. Керівник компанії Андрій Лавренович зазначає: “Наші солдати щодня говорять: нам потрібно більше дронів, швидше і ефективніше”.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що через нестачу фінансування Україна не може нарощувати виробництво безпілотників у відповідь на російський наступ. Експерти стверджують, що 80% ударів на полі бою тепер завдаються саме дронами, і хто здобуде технологічну перевагу в цій гонці, матиме перевагу й у майбутніх війнах.

Українці закликають Захід посилити допомогу стартапам та підприємствам, що виробляють безпілотники, аби зберегти перевагу над російським ворогом та стримати нові технології, які Москва активно використовує проти України.

