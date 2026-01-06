ТСН у соціальних мережах

Росія озброює «Шахеди» зенітно-ракетними комплексами: ISW про нову небезпечну загрозу

РФ модернізує свої безпілотники. Експерти кажуть, що під загрозою опинилися літаки та гелікоптери ЗСУ.

Безпілотник.

Агресорка Росія модифікує свої далекобійні безпілотники Shahed для ураження українських літаків в рамках ширших зусиль щодо інновацій та створення максимальних можливостей БпЛА далекої дії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики згадують опубліковані зображення і відео українського фахівця зі зв’язку Сергія «Флеша» Бескрестнова, на яких показано збитий Shahed, оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом. За його даними, війська РФ вперше застосували модифіковані дрони вночі проти 4 січня.

З відео видно, що росіяни встановили ПЗРК «Верба» на даху БпЛА, а антену для дистанційного керування — на стабілізаторі крила. Вони також модифікували Shahed камерою та радіомодемом, що дозволяє оператору керувати ним під час польоту. ПЗРК розташовані для стрілянини перед дроном під час польоту.

В ISW вважають: це свідчить про те, що загарбники, ймовірно, мають намір використовувати цю адаптацію для ударів по українських винищувачах та гелікоптерах, що діють у складі системи ППО України.

ПЗРК «Верба» мають робочу дальність близько 6 км та максимальну висоту траєкторії близько 4,5 км під час атаки з землі.

«Російські збройні сили впроваджували модифікації Shahed протягом усієї війни, щоб максимізувати можливості та потенційну шкоду. Попередні модифікації дозволяли цілитися в мобільні компоненти української ППО, включаючи мобільні цільові групи на землі та літаки в повітрі», — йдеться у звіті Інституту.

Аналітики зауважують, що від 2022-го українські та російські збройні сили ведуть перегони наступу та оборони у розробці нових технологій, оскільки окупанти посилили свою кампанію далекобійних ударів, а ЗСУ відповіли, впроваджуючи нові заходи протиповітряної оборони для боротьби з ударами.

«Постійні зусилля Росії щодо погіршення української протиповітряної оборони шляхом постійних інновацій і адаптації підкреслюють необхідність гнучкої, всебічної та добре забезпеченої української системи протиповітряної оборони, включаючи арсенал дронів-перехоплювачів», — наголошують в ISW.

Росіяни модернізували «Шахед». Фото: ISW.

Нагадаємо, днями стало відомо, що росіяни почали встановлювати ПЗРК на «Шахеди». Фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов пояснив, що запуск ракети здійснюється пілотом БпЛА, який керує ним з території РФ. Експерт наголошує, що таким чином росіяни продовжують шукати способи знищення української авіації.

