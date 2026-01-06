Росія озброює «Шахеди» зенітно-ракетними комплексами: ISW про нову небезпечну загрозу

Безпілотник.

Агресорка Росія модифікує свої далекобійні безпілотники Shahed для ураження українських літаків в рамках ширших зусиль щодо інновацій та створення максимальних можливостей БпЛА далекої дії.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики згадують опубліковані зображення і відео українського фахівця зі зв’язку Сергія «Флеша» Бескрестнова, на яких показано збитий Shahed, оснащений переносним зенітно-ракетним комплексом. За його даними, війська РФ вперше застосували модифіковані дрони вночі проти 4 січня.

З відео видно, що росіяни встановили ПЗРК «Верба» на даху БпЛА, а антену для дистанційного керування — на стабілізаторі крила. Вони також модифікували Shahed камерою та радіомодемом, що дозволяє оператору керувати ним під час польоту. ПЗРК розташовані для стрілянини перед дроном під час польоту.

В ISW вважають: це свідчить про те, що загарбники, ймовірно, мають намір використовувати цю адаптацію для ударів по українських винищувачах та гелікоптерах, що діють у складі системи ППО України.

ПЗРК «Верба» мають робочу дальність близько 6 км та максимальну висоту траєкторії близько 4,5 км під час атаки з землі.

«Російські збройні сили впроваджували модифікації Shahed протягом усієї війни, щоб максимізувати можливості та потенційну шкоду. Попередні модифікації дозволяли цілитися в мобільні компоненти української ППО, включаючи мобільні цільові групи на землі та літаки в повітрі», — йдеться у звіті Інституту.

Аналітики зауважують, що від 2022-го українські та російські збройні сили ведуть перегони наступу та оборони у розробці нових технологій, оскільки окупанти посилили свою кампанію далекобійних ударів, а ЗСУ відповіли, впроваджуючи нові заходи протиповітряної оборони для боротьби з ударами.

«Постійні зусилля Росії щодо погіршення української протиповітряної оборони шляхом постійних інновацій і адаптації підкреслюють необхідність гнучкої, всебічної та добре забезпеченої української системи протиповітряної оборони, включаючи арсенал дронів-перехоплювачів», — наголошують в ISW.

Росіяни модернізували «Шахед». Фото: ISW.

Нагадаємо, днями стало відомо, що росіяни почали встановлювати ПЗРК на «Шахеди». Фахівець з радіотехнологій Сергій Бескрестнов пояснив, що запуск ракети здійснюється пілотом БпЛА, який керує ним з території РФ. Експерт наголошує, що таким чином росіяни продовжують шукати способи знищення української авіації.