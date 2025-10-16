Росія перекидає війська на Запоріжжя: експерт розкрив тактику ворога

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Ситуація на фронті залишається вкрай напруженою. Російські окупанти, не досягнувши успіху на одному напрямку, негайно шукають слабке місце в українській обороні, щоб вдарити з новою силою.

Про це розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий.

За словами експерта, амбітний наступ росіян на Донеччині фактично захлинувся. Однак ця перемога далася Силам оборони дуже високою ціною. Головна проблема української армії сьогодні — це гострий дефіцит особового складу.

«В нас фізично не вистачає людей. Тому для того, щоб зупинити їх на Донеччині, нам довелось поперекидати людей з інших напрямків», — пояснив Дикий.

Це було складне, але необхідне рішення, яке, однак, створює нові ризики.

Російське командування, маючи потужну розвідку, чудово розуміє проблеми ЗСУ. Зазнавши невдачі на сході, вони почали активно шукати, звідки саме Україна перекинула свої резерви. І, схоже, знайшли відповідь.

«По тому, як вони зараз явно промацують Запорізький напрямок і дійсно однозначно вже готують там наступ, швидше за все, вони вирішили, що ми ослабили Запоріжжя заради того, щоб посилити Донеччину», — зазначив ветеран.

Тепер ворог планує «перенести вістря свого наступу» саме туди, де, на його думку, українська оборона є найвразливішою.

Євген Дикий наголосив, що Росія має лише одну, але дуже суттєву перевагу над Україною — кількість особового складу. В усіх інших параметрах українські військові переважають окупантів.

«По особовому складу в них перевага в рази. І от вони весь час шукають, де можна максимально використати оцю свою єдину перевагу», — пояснив він.

Таким чином, тактика ворога проста і цинічна: провалившись в лобовій атаці на Донеччині, він тепер намагається вдарити по ослабленому, на його думку, флангу. Росіяни прагнуть прорватися там, звідки Україна була змушена забрати резерви для порятунку іншої ділянки фронту.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов раніше заявляв, що Росія вже давно б зазнала поразки у війні, якби не військова допомога від її союзників.

За його словами, головним таким союзником є Північна Корея, яка всупереч міжнародним санкціям постачає Москві зброю, боєприпаси та дозволяє своїм громадянам воювати у лавах російської армії.