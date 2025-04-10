Росія перекидає живу силу та техніку до Вовчанська: чи є загроза для Харкова

Вовчанськ. / © Telegram / Бутусов плюс

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Російська Федерація перекидає особовий склад та військову техніку в район Вовчанська Харківської області з Курського напрямку.

Про це розповів пресофіцер бригади "Форпост" із позивним "Чорнило" в ефірі телемарафону зазначив.

З його слів, військ РФ можуть свідчити, що вони готуються до масштабніших штурмових дій на Вовчанському напрямку.

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"Чорнило" також повідомив, що тривають і далі бої в районі агрегатного заводу у Вовчанську.

"Агрегатний завод — це не одна будівля, це велика мережа різних будівель і там умовно не все знаходиться під нашим контролем", - пояснив військовий.

Крім того, армія-країни агресорки також перекидає свої сили і в район Сумщини.

Російські окупанти активізували застосування дронів різних типів. Зокрема, на оптоволокні. Пресофіцер зазначив, що українські військові завдають ударів по російських тилах та ускладнюють їм логістику.

Як повідомляли аналітики ISW, агресорка РФ готує наступ на Суми та хоче отримати частину області. Аналітики постерігали поступові, але послідовні російські успіхи та атаки вздовж лінії Володимирівка-Журавка-Новеньке на півночі Сумської області.

Дата публікації 14:10, 09.04.25 Кількість переглядів 64 Сирський оголосив про наступ росіян! Сумщина й Харківщина - під ударами!